В Чувашии открылась школа фермеров

Первые два десятка слушателей школы, прошедшие предварительный отбор, приступили к занятиям в стенах Чувашского государственного аграрного университета. Им предстоит получить в течение двух месяцев углубленные знания по темам современных технологий сыроделия, ягодоводства и тепличного овощеводства.

Школа открылась в рамках одноименного федерального образовательного проекта по инициативе АО «Россельхозбанк» при поддержке Минсельхоза Чувашии и Чувашского аграрного университета. Состоялась беседа Главы Чувашии Олега Николаева со слушателями школы, затем прошел телемост с участием представителей Минсельхоза России, АО «Россельхозбанк», а также губернаторов ряда регионов, включившихся в проект. Подробности — в следующем номере «СЧ».