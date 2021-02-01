В Чувашии открылась школа фермеров

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Первые два десятка слушателей школы, прошедшие предварительный отбор, приступили к занятиям в стенах Чувашского государственного аграрного университета. Им предстоит получить в течение двух месяцев углубленные знания по темам современных технологий сыроделия, ягодоводства и тепличного овощеводства.
Школа открылась в рамках одноименного федерального образовательного проекта по инициативе АО «Россельхозбанк» при поддержке Минсельхоза Чувашии и Чувашского аграрного университета. Состоялась беседа Главы Чувашии Олега Николаева со слушателями школы, затем прошел телемост с участием представителей Минсельхоза России, АО «Россельхозбанк», а также губернаторов ряда регионов, включившихся в проект. Подробности — в следующем номере «СЧ».

Опубликовано: 24 февраля 2021 г.


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