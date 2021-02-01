График работы медучреждений в праздничные дни

20 февраля 2021 г. – рабочий день (сокращенный на 1 час);
21 февраля 2021 г. – выходной день, неотложная помощь с 8:00 до 14:00 часов с приемом вызовов до 13:00;
22 февраля 2021 г. – рабочий день, по графику субботы (медицинская помощь в неотложной форме оказывается с 8:00 до 13:00 часов с приемом вызовов до 12:00);
23 февраля 2021 г. – нерабочий праздничный день, неотложная помощь с 8:00 до 14:00 часов с приемом вызовов до 13:00;
6 марта 2021 г. – рабочий день, по графику субботы (медицинская помощь в неотложной форме оказывается с 8:00 до 13:00 часов с приемом вызовов до 12:00);
7 марта 2021 г. – выходной день, неотложная помощь с 8:00 до 14:00 часов с приемом вызовов до 13:00;
8 марта 2021 г. – нерабочий праздничный день, неотложная помощь с 8:00 до 14:00 часов с приемом вызовов до 13:00.
Неотложную медицинскую помощь можно будет получить в приемном покое Республиканской детской клинической больницы и Городской клинической больницы № 1 с 20 по 23 февраля и с 6 по 8 марта в круглосуточном режиме.
Детская молочная кухня и раздаточные пункты будут работать в следующем порядке:
20 февраля 2021 г. – рабочий день (сокращенный на 1 час);
21, 22 февраля 2021 г. – по графику работы;
23 февраля 2021 г. – выходной день;
6, 7 марта 2021 г. – по графику работы;
8 марта 2021 г. – выходной день.
Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы:
20 февраля 2021 г. – по графику работы (сокращенный на 1 час);
21 февраля 2021 г. – по графику работы;
22 февраля 2021 г. – по графику субботы;
23 февраля 2021 г. – по графику работы;
6 марта 2021 г. – по графику субботы;
7, 8 марта 2021 г. – по графику работы.