Голосование по выбору территорий для благоустройства стартует 26 апреля

Голосование будет проходить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на единой платформе по голосованию за объекты благоустройства za.gorodsreda.ru.

Принять участие в нем может каждый гражданин России старше 14 лет — он может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

В Минстрое Чувашии под руководством главного архитектора республики Александра Шевлягина состоялось совещание с представителями администраций муниципалитетов по вопросам подготовки к проведению рейтингового голосования. Участникам совещания разъяснили, как правильно подбирать и оформлять фотографии благоустраиваемых объектов. Также Александр Шевлягин напомнил о важности информационного освещения голосования, для того, чтобы каждый житель республики знал, как и где он может отдать свой голос за понравившуюся территорию.