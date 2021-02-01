Контроль за расходами муниципалитетов передадут Контрольно-счетной палате Чувашии

С каждым годом увеличиваются объемы межбюджетных трансфертов муниципалитетам и сельским поселениям на осуществление переданных на места полномочий. По данным Минфина Чувашии, в 2021 году на эти цели предусмотрено 22,3 млрд рублей. В течение года сумма может быть еще увеличена. При этом у региональной власти до сих пор не было возможности оценить эффективность всех трат. Глава региона поручил Министерству финансов совместно с Контрольно-счетной палатой Чувашии выработать механизм повышения эффективности контрольно-счетных органов муниципальных образований, в том числе за счет централизации данных функций.

Процесс передачи полномочий будет проходить поэтапно. Первыми решение об этом приняли депутаты города Канаша, Алатыря и Шумерли. В качестве пилотного проекта в этом году такую модель планируют апробировать и в Новочебоксарске.