Дан старт ежегодному республиканскому марафону «Именем детства, во имя детства»

Копилка добра открыта
Глава республики, председатель оргкомитета марафона Олег Николаев выразил признательность Детскому фонду Чувашии, который уже на протяжении более трех десятилетий является организатором ежегодного благотворительного марафона.
Ежегодно в «копилку добра» поступают огромные суммы добровольных взносов. В 2020 году собрано 3 миллиона 240 тысяч рублей. Средства были направлены на срочную материальную помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, материально-техническое оснащение школ и учреждений дополнительного образования, культурные программы, новогодние подарки и так далее.
Олег Николаев отметил, что участие предпринимателей и общественных организаций, неравнодушных граждан в благотворительных акциях значительно расширяет возможности поддержки юных жителей республики. «Убежден, что очередной марафон позволит существенно увеличить формы помощи детям, обеспечивать адресную и системную поддержку тем, кто в этом нуждается», — подчеркнул он.
К СВЕДЕНИЮ
Присоединиться к марафону может каждый, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии. Для этого нужно обратиться в Чувашское региональное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» по адресу: г. Чебоксары, ул. Петрова, дом 7, или позвонить по телефону (8352) 62-89-42.