Дан старт ежегодному республиканскому марафону «Именем детства, во имя детства»

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Копилка добра открыта

Глава республики, председатель оргкомитета марафона Олег Николаев выразил признательность Детскому фонду Чувашии, который уже на протяжении более трех десятилетий является организатором ежегодного благотворительного марафона.
Ежегодно в «копилку добра» поступают огромные суммы добровольных взносов. В 2020 году собрано 3 миллиона 240 тысяч рублей. Средства были направлены на срочную материальную помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, материально-техническое оснащение школ и учреждений дополнительного образования, культурные программы, новогодние подарки и так далее.
Олег Николаев отметил, что участие предпринимателей и общественных организаций, неравнодушных граждан в благотворительных акциях значительно расширяет возможности поддержки юных жителей республики. «Убежден, что очередной марафон позволит существенно увеличить формы помощи детям, обеспечивать адресную и системную поддержку тем, кто в этом нуждается», — подчеркнул он.

К СВЕДЕНИЮ
Присоединиться к марафону может каждый, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии. Для этого нужно обратиться в Чувашское региональное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» по адресу: г. Чебоксары, ул. Петрова, дом 7, или позвонить по телефону (8352) 62-89-42.
Опубликовано: 18 февраля 2021 г.


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