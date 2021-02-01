Холодная зима в Чувашии радует красивыми природными явлениями

Мороз, солнце и гало

С приходом морозов жители республики наблюдают в небе завораживающую картинку — радугу вокруг солнца. «Вот это красота!», «Впервые вижу», «Настоящее чудо», — подписывают фотографии светящегося кольца пользователи соцсетей. Это атмосферное оптическое явление метеорологи называют гало, и встречается оно не так уж и редко.

«В морозную погоду на больших высотах в вымороженном воздухе образуются мельчайшие кристаллики льда разной формы — в виде иголочек, призмочек, треугольничков и многого другого. Они преломляют солнечный свет, в результате чего получаются оптические явления: в виде ореола вокруг солнца, радужных столбов или свечения вокруг луны ночью», — объяснила явление природы начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Чувашского гидрометцентра Марина Китарьева. На прошлой неделе было довольно влажно, потом резко похолодало — частички влаги в воздухе замерзли, а яркое солнце подарило нам зимнюю радугу. По словам Марины Китарьевой, метеорологи наблюдают гало в Чувашии каждый год. Правда, увидеть его можно только с определенного ракурса. Бывает, достаточно отойти несколько метров от точки наблюдения, чтобы упустить из вида «солнце в рукавицах», как еще называют это явление.

Кстати, нынешняя зима, которую многие называют необычно суровой, по словам метеорологов, абсолютно нормальная. «Эта зима стабильно холодная, — отмечает Марина Китарьева. — Мы в последние годы привыкли к теплым зимам. Так что эта зима нам уже кажется аномальной. Нет, сейчас зима нормальная, настоящая, со своими периодами холодов и снегопадов». Самыми морозными днями нынче стали 13 и 14 января. Тогда столбик термометра опустился по республике до минус 29-30 градусов, а в Батыревском районе и того ниже — до 32 градусов. Зима, впрочем, еще не закончилась, и данные могут поменяться…

СПРАВКА «СЧ» Морозные рекорды Согласно архивным данным Чувашского гидрометцентра, самая холодная зима в республике пришлась на 1942 год — температура в первой декаде января опустилась до минус 44 градусов. В таких условиях и трудились чувашские люди при строительстве Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода…

В Чебоксарах абсолютный минимум зафиксирован 31 декабря 1978 года — 44,3 градуса мороза.

Фото Валерия Козлова

Такое свечение вокруг солнца жители республики периодически наблюдают в ясные морозные дни. Его вызывают ледяные кристаллики высоко в небе.