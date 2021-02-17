Елена КОЦЮБИРА: «Я сразу сказала — едем!»

В нынешнем сезоне труппу театра оперы и балета украсила новая прима-балерина — лауреат международных конкурсов Елена Александровна Коцюбира. За ее плечами Пермское хореографическое училище (класс Людмилы Сахаровой) и годы работы в разных балетных труппах Санкт-Петербурга и Москвы, а также более десятка зарубежных гастролей. В репертуаре Елены как классические партии из «Жизели», «Лебединого озера», «Спящей красавицы» и многих других балетов, так и современные, из постановок Константина Кейхеля, Георгия Алексидзе, Анатолия Емельянова. В интервью «СЧ» Елена Александровна рассказывает о том, почему ее выбор пал на Чебоксары и как современной балерине удается сочетать карьеру и семейную жизнь.

— Вопрос, который в первую очередь приходит в голову: почему прима-балерина с успешной карьерой в столицах вдруг выбрала Чебоксары?

— Мой супруг (главный режиссер театра оперы и балета Максим Жучин. — М.Г.) работал здесь с 2009 по 2012 год, он был директором и главным режиссером. Потом у нас была жизнь в Петербурге, мы работали, он в своей сфере, оперной, я в балете — и в прошлом феврале его снова пригласили в Чебоксары. Не знаю, почему, но я сразу сказала — едем. В Чебоксарах я до этого ни разу не была, но была наслышана, что город хороший, очень зеленый, а для меня это очень важно, потому что у нас дети — а для меня семья, личное, стоит все-таки на первом месте.

Начать работать получилось только с августа месяца. Я пришла в театр, в труппу, и это было очень интересно. Оказалось, что здесь есть и знакомые — наш балетный мир тесен, мы практически все друг друга знаем и довольно часто встречаемся на гастролях в разных городах и странах. Станцевала «Спящую красавицу» — было очень приятно работать, а больше всего — чувствовать и видеть, как реагирует зритель, публика здесь очень теплая.

— Существует стереотип, что балет — такое искусство, которое поглощает человека полностью, ради того, чтобы достичь высоких результатов, приходится жертвовать семьей, обычной «человеческой» жизнью (особенно это относится к женщинам). Это так?

— Сейчас это уже совсем не так, и успешно сочетать семью и работу — совершенно нормально. Есть прима-балерины, у которых по трое детей, и они прекрасно выглядят, прекрасно вернулись в работу. Понятно, что без помощи не обходится. Меня, например, очень поддерживает мама.

— Расскажите, как строится день балерины? Как вы живете, работаете, что едите? В представлении зрителя балерина — это какое-то неземное создание, у которого и жизнь какая-то особенная.

— Конечно, балерина должна следить за собой, за своей внешностью, за красотой. И если смотреть глубже, на это влияет и ее внутреннее состояние. Что касается питания, лично у меня нет каких-то диет — такая структура, но кому-то приходится и ограничивать себя, не только ради внешнего вида, но и заботясь о партнере.

— Наверное, трудно было поддерживать форму во время пандемии…

— История с пандемией — это очень необычный опыт. Как раз перед этим у меня было очень много работы, большие планы (гастроли в Испании, Бельгии, Швейцарии), и с одной стороны, огорчало, что они расстроились, но с другой — я настолько устала… И решила: раз так, значит, нужно отдохнуть. Все, что ни делается, все к лучшему. В итоге отдых затянулся практически на полгода — первый концерт-открытие сезона был в конце сентября. Понятно, что такой перерыв не впервые, были и декреты, но там другое, ты сосредоточен на ребенке, а тут — просто сидишь. Вернулись мы довольно легко и благополучно, но это, конечно, уникальный случай.

— Какие у вас планы здесь? В каких постановках вы хотели бы станцевать?

— Мои планы — танцевать в любимых спектаклях, дарить зрителям истинное искусство, эстетику, профессиональное исполнение. Я танцевала многие спектакли, которые здесь идут, но самый любимый — это, конечно, «Баядерка». По стилю, красоте, музыке, редакции, отношению, сюжету, краскам, эмоциям, энергии это все очень ложится мне на душу. И очень люблю «Кармен». Я ее частично танцевала, но полный спектакль пока не удалось, потому что в Петербурге он идет только в Мариинском театре, а в других местах — только отдельные номера. Я люблю яркие партии, хотя меня некоторые считают лиричной балериной (пока не увидят в каком-то «злом» образе).

— А в балете тоже у артистов есть амплуа?

— Да, конечно. Вот Белый лебедь — он лиричный, грациозный, а Черный — он коварный, жесткий, жестокий, он пытается разрушить любовь. И важно найти это внутри себя. Мне всегда интересно в образе это сочетание злости и эстетической и пластической красоты.

— И все же, если возвращаться к режиму, что делает артист балета целый день?

— С утра, так составлен режим почти везде, идут классы, где мы выполняем движения, работаем у станка, танцуем, ощущаем себя в зале, чтобы потом внести что-то найденное здесь в танцы на сцене, в спектакли. Далее репетиции, в зависимости от текущего репертуара. Мы репетируем с педагогом — всегда хорошо, когда есть глаз со стороны. Здесь мой педагог Галина Сергеевна Васильева. Я не видела ее на сцене, но это человек, который внушает глубокое уважение, очень профессиональный и интересный. Она дает ценные советы, и хотя у меня у самой большой опыт, они оказываются полезными.

Потом я могу прийти еще раз вечером или после репетиции — что-то проверить, попробовать то, что предложил педагог, как это будет в ногах, в теле.

Балерины иногда могут и преподавать. Я, например, преподавала в частных школах. Здесь, в Чебоксарах, меня приглашали дать мастер-класс в Академии искусств.

— Жаль, что в Чебоксарах нет своего балетного училища.

— Да, это очень печально. В дальнейшей судьбе девочки, которая пришла в балетную студию, должна быть определенность — куда двигаться дальше. Это не должны быть просто занятия, как в обычных студиях для общего развития. Потом их нужно направлять дальше. Хотелось бы, чтобы школа здесь выпускала артистов балета, с дипломом (пусть даже и не уровня таких больших училищ, как в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Новосибирске). Иначе выходит, что в 10 лет девочка должна оставить семью, уехать…

— Можете дать какой-то совет девочкам, которые мечтают стать балеринами, и их родителям, чтобы добиться успеха на этом поприще?

— Балет — это благородно, это здорово, придает девочке определенный жизненный характер. Но это большой труд, и должна быть какая-то настырность, готовность работать даже в совсем юном возрасте, в 9-10 лет. Если девочка очень способная, имеет хорошие данные и родители очень хотят, а она не хочет, то, возможно, ничего и не получится. А иногда, даже если способности не такие уж выдающиеся, но есть большое желание, она может достичь гораздо большего успеха, чем тот, кто не хочет. И очень важно работать именно с профессиональными педагогами, у которых есть опыт и репутация, ведь танцевать самому и учить — это разные вещи, и не каждая прекрасная балерина может стать хорошим учителем.

— Хватает ли у вас времени на хобби, увлечения? Чем вы занимаетесь на досуге?

— Я очень люблю джаз, не могу без него жить — в Петербурге постоянно ходила в джазовую филармонию, здесь мне тоже посчастливилось попасть на фестиваль саксофона. Ходила на спектакли театра Михалкова, когда он сюда приезжал. Я обожаю ходить в театр, хотя и так провожу здесь целый день. Еще люблю природу, леса, реки, свежий воздух — это для меня очень важно. Зимой — кататься с горок, летом — ездить за грибами, за ягодами… Это я, пожалуй, могу назвать своим хобби, и в этом смысле Чебоксары — прекрасное место.

Фото из личного архива Елены Коцюбира

В балете нужна не только техника, но и глубина драматических переживаний. Елена Коцюбира в роли Жизели.