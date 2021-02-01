Инспектор ДПС выявил у владельца «Ленд Крузера» поддельные «права»

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На выезде из населенного пункта в Козловском районе экипаж отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД остановил внедорожник «Тойота». Не проявляя ни капли волнения, водитель «Ленд Крузера-Прадо» протянул инспекторам свои права, которые оказались поддельными. Старший инспектор ДПС лейтенант полиции Павел Романов еще в период первоначальной профессиональной подготовки хорошо усвоил признаки подобной печатной продукции, поэтому проверил удостоверение по базе данных. В «липу» была вклеена фотография безработного жителя Козловского района, но значились данные совсем другого человека.

Из-за привычки владельца ездить пьяным джип часто «ездит» на эвакуаторе до штрафплощадки…

В позапрошлом году 43-летний мужчина лишился прав, причем за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был привлечен к уголовной ответственности за указанное правонарушение. Свои документы он сдал в ГИБДД, но зато приобрел в Москве подделку с собственным фотоизображением, с которой и попался сотрудникам полиции. За использование фальшивого водительского удостоверения нарушителю грозит уголовная ответственность, а за езду, будучи лишенным прав, — административное наказание по части 2 статьи 12.7 КоАП России.

 

 

Фото УГИБДД МВД по Чувашии
С фальшивыми правами можно «приобрести» и судимость за использование поддельного документа.

Опубликовано: 17 февраля 2021 г.


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