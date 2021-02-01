Чебоксарец поверил обещанию рецидивиста оформить нетрудоспособность заочно

С мошенником мужчина познакомился во время лечения в одной из республиканских больниц. Поделился с товарищем по несчастью проблемой с оформлением инвалидности, а тот обещал помочь, хвастаясь связями в нужных структурах.

По выписке бывшие пациенты встретились возле подразделения Пенсионного фонда, «решала» забрал паспорт и двенадцать с половиной тысяч рублей и велел дожидаться его возращения в кафе поблизости. Чебоксарец ждал-ждал, пока не понял, что его обманули. От сотрудников полиции потерпевший узнал, что помочь ему вызвался ранее неоднократно судимый уроженец Красночетайского района республики, который освободился из колонии в конце прошлого года. Про свои судимости, правда, «помощник» соседу по палате не рассказывал. Оно и понятно…

Оперативники Отдела полиции № 2 УМВД России по г. Чебоксары установили адрес возможного нахождения подозреваемого в Красночетайском районе и совместно с коллегами из села задержали предполагаемого мошенника. При осмотре помещения был обнаружен порванный паспорт пострадавшего: злоумышленник, по всей видимости, в спешке пытался избавиться от улики. В отношении 50-летнего рецидивиста возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте задержанного на время расследования…