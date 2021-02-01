Следовавший в Москву автобус из Чувашии попал в аварию во Владимирской области

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Трагедия произошла в воскресенье, 14 февраля, около полшестого утра на трассе М-7. В ДТП погиб водитель автобуса 1976 года рождения, еще два пассажира — молодые люди 1988 и 1990 годов рождения — пострадали, их госпитализировали.
По предварительной информации, водитель автобуса из Чувашии совершил столкновение с попутным большегрузом, после чего автобус наехал на барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки, сообщают в Управлении МВД России по Владимирской области. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. В прокуратуре Чувашии организовали проверку предприятия-перевозчика. Известно, что рейс осуществлял автобус компании «Попутчик».

Опубликовано: 15 февраля 2021 г.


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