Следовавший в Москву автобус из Чувашии попал в аварию во Владимирской области

Трагедия произошла в воскресенье, 14 февраля, около полшестого утра на трассе М-7. В ДТП погиб водитель автобуса 1976 года рождения, еще два пассажира — молодые люди 1988 и 1990 годов рождения — пострадали, их госпитализировали.

По предварительной информации, водитель автобуса из Чувашии совершил столкновение с попутным большегрузом, после чего автобус наехал на барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки, сообщают в Управлении МВД России по Владимирской области. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. В прокуратуре Чувашии организовали проверку предприятия-перевозчика. Известно, что рейс осуществлял автобус компании «Попутчик».