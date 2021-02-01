Социальные выплаты поступают вовремя

В январе этого года ежемесячные социальные выплаты по отдельным категориям населения не дошли до своих получателей. Вынужденная задержка объясняется несколькими причинами. Об этом сообщили в Министерстве труда и отметили, что на сегодняшний день все имеющиеся проблемы по выплатам разрешены.

«Основной вопрос, который волновал наших жителей неделю назад, — получение некоторых видов выплат, которые им полагаются в определенные дни месяца. В связи с началом нового финансового года и длительными новогодними каникулами перечисление пособий и социальных выплат в январе началось с 14 числа», — сообщила журналистам министр труда и социальной защиты Алена Елизарова на прошедшем 9 февраля брифинге.

При этом Алена Геннадьевна напомнила, что в 2020 году произошли изменения критериев при предоставлении ряда мер поддержки. Изменения коснулись выплат на первенца, третьего и последующего ребенка. Были введены выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Все это повлекло увеличение сумм выплат гражданам более чем в два раза.

Заметно повысившаяся нагрузка на специалистов, а также возникшие технические проблемы повлияли на то, что часть отправленных на выплату социальных пособий и льгот гражданам была возвращена кредитными учреждениями в «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии. Поэтому и возникла задержка с перечислением некоторых социальных выплат. Но указанные проблемы удалось разрешить, и с 9 февраля все выплаты за январь этого года направлены получателям.

В ходе брифинга Алена Елизарова коснулась и темы пособий на детей от 3 до 7 лет. Министр уточнила, что разработана новая система установления максимального размера пособия. При этом стандартным остается размер в 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Но если данная выплата не позволяет семье выйти из категории нуждающихся, то выплата увеличивается до 75% или до 100%. Таким образом, максимальная величина пособия для некоторых семей достигнет 9883 рублей в месяц.

Также на брифинге министр рассказала и об автоматическом продлении социальных выплат семьям с детьми. Так, до 1 марта 2021 года включительно автоматически продлевается на шесть месяцев предоставление отдельных мер социальной поддержки, в том числе выплата ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей.

Кроме того, если срок регистрации семьи в качестве малоимущей истекает до 1 марта этого года, то этот статус продлевается на следующий шестимесячный период. При этом гражданам не нужно обращаться в отделы социальной защиты за получением соответствующей справки.

К тому же с 1 февраля этого года размер ряда социальных пособий, выплачиваемых за счет средств федерального бюджета, увеличился на 4,9%. Проиндексированы размеры пособий, которые положены семьям с детьми. Также увеличился размер социальных выплат, предоставляемых инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, героям России и гражданам, пострадавшим на производстве.