В Чувашии прошел автопробег радиолюбителей-коротковолновиков

О Чапаеве и Чебоксарах на азбуке Морзе

Оснащенные лишь антеннами и приемниками-передатчиками (трансиверами), участники экспедиции на двух автомобилях проехали по всей республике, одновременно связываясь с радиолюбителями из России и зарубежных стран, включая Японию и большинство стран Европы.

За восемь часов поездки радиолюбителям удалось установить связь с коллегами более тысячи раз. На азбуке Морзе они рассказывали своим собеседникам о Чебоксарах и о знаменитом уроженце Чувашии Василии Чапаеве.

«Это был просто «взрыв» эфира: звали со всех сторон, хотели с нами провести радиосвязь. Мы очень довольны этой экспедицией», — поделился впечатлениями председатель регионального отделения Союза радиолюбителей России по Чувашии Валериан Албутов.

Сложностей в общении друг с другом у радиолюбителей разных стран не возникало. Как объяснил Албутов, при обмене информацией на азбуке Морзе радисты используют международный радиолюбительский код, благодаря которому могут понять друг друга, даже не зная языка.

Путь спортсменов проходил через восемь районов республики и два города. Стартовав в Чебоксарах, они проехали через Чебоксарский, Моргаушский, Ядринский и Красночетайский районы, а затем через Аликовский, Вурнарский и Канашский районы. Следующим пунктом стал город Канаш, где члены экспедиции сделали остановку и встретились с радиолюбителями города. Затем участники автопробега посетили Цивильский район и вернулись в Чебоксары.

Состав участников поездки оказался довольно разнообразным: техник радионавигации и кандидат в мастера спорта России Валерий Петров, электрик Юрий Семенов, пенсионер Владимир Коротков, кандидат в мастера спорта России Александр Капитанюк, бывший военный связист Владислав Янушкин и его внук Артем Гражданкин, ученик восьмого класса, который специально приехал из Москвы в Чебоксары, чтобы поучаствовать в радиоэкспедиции.

Как рассказал Валериан Албутов, экспедиция прошла в рамках недели активности радиолюбителей, которая посвящена Василию Чапаеву. Экспедиции памяти легендарного начдива проходят в республике уже 17 лет, начиная с 2004 года.

А в октябре этого года чебоксарский клуб радиолюбителей проведет еще одну экспедицию. Маршрут пройдет по местам строительства в Чувашии Сурского и Казанского оборонительных рубежей, а сама экспедиция будет посвящена их восьмидесятилетию.

Фото rk4yyy.ru

Электрик Юрий Семенов состоит в чебоксарском клубе радиолюбителей уже более тридцати лет. Радиоспортом он увлекся еще в школе, когда учился в седьмом классе.