Завершился второй этап насыщенной сессии Госсовета

Депутаты болеют за бюджет

После многодневного перерыва продолжила работу очередная сессия Госсовета Чувашии, первый этап которой прошел в конце ноября. Второй этап начался с обсуждения архиважных тем — ситуации с коронавирусом и республиканского бюджета.

Зал являл уже ставшую привычной картину: в нем присутствовали лишь депутаты, представители же министерств и ведомств, общественных организаций участвовали в заседании в режиме видеосвязи.

Оперативную обстановку по коронавирусу доложил руководитель Минздрава Чувашии Владимир Степанов, оценивший ситуацию в республике как напряженную, но стабильную. Он привел ряд статистических показателей, иногда в сравнении с федеральными. Так, коэффициент распространения коронавирусной инфекции по Чувашии равен 0,95, по Российской Федерации 1,04; заболеваемость COVID-19 соответственно 1109,1 случаев на 100 тысяч населения и 1697,1; суточный темп прироста заболевших 0,9 и 1,03. Смертность по Чувашии от коронавируса — 27,6 случая на 100 тысяч населения, по России — 29,7 случая. И чуть более 21% коечного фонда свободно у нас под эту категорию больных.

Наличие средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов, по данным министра, тоже не вызывает беспокойства. Уже завтра ожидается поступление 53 автомобилей, закупленных за счет средств республиканского бюджета для медицинских нужд. А из 45 с лишним млн рублей, выделенных Чувашии из федерального бюджета на лекарства для «ковидных» больных, 34 млн пущены в дело, на них закуплены нужные препараты.

После этого доклада слово попросили два депутата. Один, недавно перенесший болезнь вместе со своей семьей, поинтересовался, почему никому из них так и не выдали на руки результаты тестирования на ковид — ни положительных, ни отрицательных. И ни он, ни домочадцы бесплатных лекарств, положенных больным, лечащимся на дому, тоже не получили.

А второй поблагодарил министра и весь медицинский персонал за их профессионализм и самоотверженность в столь трудное время. К нему присоединилась и Альбина Егорова, поблагодарившая уже депутатов Госсовета, которые «оказывали содействие в обеспечении медицинского персонала, работающего в «красной зоне» бесплатным питанием, средствами индивидуальной защиты, транспортом», сообщив, что три автомобиля, закрепленные за Госсоветом, по обращению фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР временно выделены в пользование Чебоксаркой районной больнице, городской клинической больнице № 1 в Чебоксарах и Новочебоксарской городской больнице.

Вопрос о бесплатном лекарственном обеспечении «ковидных» больных на дому был еще раз поднят, но уже другим депутатом, в процессе обсуждения проекта закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) ЧР на следующий год и на плановый период 2022-2023 годов. Этот депутат хотел узнать о порядке назначения и доставки бесплатных лекарств. Министр здравоохранения ответил так: «Пациент либо сам обращается в больницу, либо, в основном, с введением федеральной единой линии 122 происходит вызов врача на дом. Врач приходит, осматривает пациента, и в случае подозрения на коронавирусную инфекцию производится назначение, в соответствии с которым доставляется комплект лекарственных препаратов пациенту на дом. Для чего и были привлечены дополнительные единицы автотранспорта, силы волонтеров. И, соответственно, в динамике отслеживается течение заболевания».

Что касается бюджета ТФОМС, то он был принят во втором чтении, а вице-премьер, министр финансов Михаил Ноздряков заметил: «За последнее десятилетие впервые республика входит в новый, 21-й, финансовый год, когда территориальная программа оказания медпомощи стопроцентно обеспечена финансово».

Проект закона о республиканском бюджете также был принят во втором чтении большинством собравшихся. Однако замечаний по нему было высказано немало.

Депутаты предлагали заложить расходы на поддержку детей, участвующих во Всероссийских олимпиадах, еще раз оценить целесообразность программы по снабжению чистой питьевой водой Шемуршинского, Батыревского и части Комсомольского районов, где некоторые жители, устав от ожидания, обзавелись собственными скважинами в домовладениях; наполнить закон о детях войны реальными мерами поддержки; цивилизованно, путем строительства приютов и передержек решать проблему с безнадзорными животными, особенно в районах республики, и прочее.

Михаил Ноздряков заметил, что с принятием бюджета работа над ним не прекращается. С учетом нестабильной ситуации, спровоцированной пандемией, уточнять его придется, видимо, уже в первые месяцы будущего года. В некоторые депутатские предложения он тут же внес ясность. В частности, законопроект о детях войны доработан, и в ближайшее время будет вынесен на первое чтение.

Еще министр финансов призвал депутатов воспользоваться правом законодательной инициативы и не только выступать у микрофона, но и представлять свои доводы в виде хорошо аргументированных, математически рассчитанных и экономически обоснованных предложений, «которые можно будет законодательной и исполнительной власти отработать».