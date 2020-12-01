В Чувашии обновляются составы 28 территориальных избирательных комиссий

ТИК контролируют соблюдение избирательного законодательства на местах и следят за готовностью к проведению голосования участковых комиссий. Как сообщил председатель Центризбиркома республики Александр Цветков, сегодня на 272 вакантных места претендуют 372 человека, кандидатуры которых выдвинули 16 политических партий, общественные организации, собрания депутатов различного уровня, а также собрания избирателей по месту работы, учебы или жительства.

Основные требования к кандидатам — профессионализм, опыт и отсутствие серьезных нареканий к профессиональной деятельности в течение последних пяти лет. При этом важная задача в обновлении составов ТИК — это появление в них молодежи. В начале нового года запланировано провести обучение вновь сформированных территориальных комиссий.