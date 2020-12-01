Новое лицо Русского драматического

Поможет ли театру дизайн от маркетолога?

В преддверии 100-летия театра в Русском драматическом задумались о глубоком и комплексном обновлении. Директор Дмитрий Капустин мечтает заменить сценическое и световое оборудование, сделать современную навигацию, но начать решил с разработки нового лица учреждения — нового фирменного стиля. 1 декабря в рамках пресс-конференции здесь представили результат работы «Маркетинговой студии Игоря Пугачева». Главная задача, которую ставило перед дизайнером руководство, — сделать стиль узнаваемым, так, чтобы «каждый таксист» мог отличить русский театр от чувашского и безошибочно доставить зрителя на место.

— Мы выбрали смелое, но консервативное решение, обращенное прежде всего к молодому зрителю. Современные линии присутствуют как в графическом знаке, так и в шрифтовом решении. В фирменных шрифтах чувствуется глубокая наполненность искусством, — рассказывает Игорь Пугачев.

Для графического знака, не мудрствуя лукаво, автор использовал очерченный тонкими линиями силуэт фасада. Регалии театра (орден «Знак почета»), как информацию второстепенную, набрал так мелко, что не предназначенный для подобных экспериментов шрифт стал совершенно нечитаемым. Впрочем, и неразреженные прописные в названии театра тоже рассмотреть не так легко не только на билете, но и в формате баннера с репертуаром на месяц, так что узнать его издалека вряд ли удастся.

Информативности новый дизайн тоже не прибавил: в том же репертуарном плане будние дни визуально не отделены от выходных, взрослые спектакли от детских, места для имени постановщика при всем обилии пустого пространства не нашлось. Создается впечатление, что автор не очень понимает, кто и зачем этот план использует. Логотип будет не только на печатной продукции, но и на сувенирах, которые в скором времени у театра появятся. Представителям прессы показали эскизы самых необходимых театралу вещей — футболки, бейсболки и шарфа.

Воплощает новый образ русской драмы и ролик «Разрешите представиться — Русский драматический театр», в котором с большим теплом показана работа театральных цехов, но, к сожалению, нет ни одного кадра о его истории (что было бы логично в контексте круглой даты), репетиционном процессе, режиссерах, а актерский состав представляет только прекрасная Оксана Ананьева.

Стремление привлечь молодую аудиторию чувствуется не только в новом фирменном стиле: для работы над новыми постановками пригласили довольно известного в Чебоксарах Игоря Милосердова из Камерного театра (он сейчас ставит «Музыку для толстых» по пьесе Петра Гладилина, премьера ожидается в конце декабря). Среди художников появился Евгений Аввакумов, оформляющий спектакли для популярного у молодежи Станиславский.com.

Ничего плохого в идее обновления и привлечения нового зрителя нет. Печалит другое: звучащий в словах нового руководства пафос отрицания, негатитвное отношение к тому, что было раньше (от фотографий актеров в фойе и пригласительных билетов до подхода к формированию репертуара). И хотя директор театра утверждает, что сто лет — это не большая дата, а история, которой можно гордиться, пока видна лишь не очень вдумчивая попытка перекроить все на новый лад.

Фото rusdram21.ru

Новый логотип в действии: афиши, баннеры, мерч.