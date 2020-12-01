Почему я выпишу «СЧ»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Марат Шадаев,
директор канашской школы № 3:

— Выпишу обязательно. Во-первых, я люблю эту газету, потому что ее выписывали мои родители, и я благодарен, кстати, что «СЧ» оставили прежнее название. Во–вторых, открывая газету, я уверен, что получу актуальную и достоверную информацию — здесь нет непроверенных фактов или избытка негатива, как в интернете. В-третьих, материалы в «СЧ» читабельны, написаны доступным для всех языком, и мне равно понятны как статьи об образовании, так и об экономике или сельском хозяйстве. И, наконец, мне нравятся яркие, большие фотографии — в отличие от некоторых других СМИ «СЧ» на них места не жалеет. Очень нравится и новый формат газеты — креативный, современный, сразу хочется взять ее в руки и прочитать. 

 
Александр Михайлов,
заслуженный работник промышленности Чувашской Республики:

— Когда я в 1973 году приехал в Чебоксары, в республике шли масштабные стройки — ГЭС, Химпром, Чебоксарский завод промышленных тракторов… Мы все следили за ходом строительства, за успехами в сельском хозяйстве, а главным источником информации была газета. Наверное, не было ни одного человека, который не выписывал бы «СЧ». У меня она была и на работе (36 лет я возглавлял Чебоксарский Топсбыт), и дома. Безусловно, читал и другие издания, но «Советская Чувашия» была и остается среди республиканских газет лучшей. Здесь всегда работали квалифицированные журналисты. С удовольствием читал статьи Николая Пейкова, Владимира Жебита, Петра Кольцова… Из нынешних журналистов отмечу Елену Тры, Вячеслава Иванова, Елену Зайцеву и Алену Оленову, которая подсказывает, как защитить себя от новой коронавирусной инфекции.

Опубликовано: 9 декабря 2020 г.


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