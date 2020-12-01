На пострадавшей от пожара подстанции в столице Абхазии установят чебоксарское оборудование

В столице Абхазии на подстанции Сухум-1 в прошлую субботу случился пожар. Из-за этого в половине домов города отключилось электричество, и работникам станции пришлось в срочном порядке заменять шкафы релейной защиты и комплектные распределительные устройства. Оборудование производства двух чебоксарских компаний закупили давно, замена старых устройств скоро должна была состояться планово. Авария стала своеобразным катализатором этого процесса. В компании «Черноморэнерго» предполагают, что возгорание произошло из-за перегруза одной из распределительных линий — срок эксплуатации оборудования на подстанции давно истек. Ориентировочное время полного восстановления электросетей — две недели. В этот период жители города будут получать электроэнергию по аварийной схеме.
Опубликовано: 7 декабря 2020 г.
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