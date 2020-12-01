Все партии в горсобрании депутатов Новочебоксарска поддержали кандидатуру Павла Семенова

Как уже сообщала «СЧ», главой администрации Новочебоксарска избран Павел Семенов. Решение об этом было принято в среду на внеочередном заседании Новочебоксарского горсобрания депутатов. И принято практически единогласно. Кандидатуру Семенова дружно поддержали представители партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ — и с трибуны, в процессе обсуждения, и в ходе голосования.

«Я готов применить свой многолетний опыт работы в Государственной Думе и Совете Федерации, в федеральных органах исполнительной власти во благо родной республики и города Новочебоксарска», — отметил в своем выступлении новый глава. — Я убежден, что у города, где живут творческие, неравнодушные, ответственные и трудолюбивые люди огромный потенциал. Сегодня у Новочебоксарска есть все возможности для того, чтобы стать территорией опережающего социально-экономического развития, отличной стартовой площадкой для реализации смелых и перспективных проектов».

А отвечая на вопросы журналистов, Павел Семенов сообщил, что как уроженец Чувашии он на протяжении всей своей трудовой биографии постоянно бывал в республике и часто в Новочебоксарске. «Думаю, в ближайшие две-три недели произойдет глубокое и быстрое погружение в дела и проблемы Новочебоксарска, — сообщил он. Для себя планирую в ближайшие три месяца посетить все учреждения и предприятия города… Попробуем стать образцово-показательным муниципальным образованием Чувашской Республики. Чтобы люди почувствовали позитивные изменения, и качество жизни горожан заметно улучшилось».