Все партии в горсобрании депутатов Новочебоксарска поддержали кандидатуру Павла Семенова

Как уже сообщала «СЧ», главой администрации Новочебоксарска избран Павел Семенов. Решение об этом было принято в среду на внеочередном заседании Новочебоксарского горсобрания депутатов. И принято практически единогласно. Кандидатуру Семенова дружно поддержали представители партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ — и с трибуны, в процессе обсуждения, и в ходе голосования.
«Я готов применить свой многолетний опыт работы в Государственной Думе и Совете Федерации, в федеральных органах исполнительной власти во благо родной республики и города Новочебоксарска», — отметил в своем выступлении новый глава. — Я убежден, что у города, где живут творческие, неравнодушные, ответственные и трудолюбивые люди огромный потенциал. Сегодня у Новочебоксарска есть все возможности для того, чтобы стать территорией опережающего социально-экономического развития, отличной стартовой площадкой для реализации смелых и перспективных проектов».
А отвечая на вопросы журналистов, Павел Семенов сообщил, что как уроженец Чувашии он на протяжении всей своей трудовой биографии постоянно бывал в республике и часто в Новочебоксарске. «Думаю, в ближайшие две-три недели произойдет глубокое и быстрое погружение в дела и проблемы Новочебоксарска, — сообщил он. Для себя планирую в ближайшие три месяца посетить все учреждения и предприятия города… Попробуем стать образцово-показательным муниципальным образованием Чувашской Республики. Чтобы люди почувствовали позитивные изменения, и качество жизни горожан заметно улучшилось».
ИЗ ДОСЬЕ
Павел Семенов родился 7 декабря 1976 года в г. Канаше. В 1998 году окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет и Тюменский международный институт экономики и права, в 2001 году — аспирантуру Санкт-Петербургского государственного горного института имени Г.В. Плеханова. Кандидат экономических наук. В течение ряда лет работал на предприятиях городов Москва и Чебоксары на должностях от старшего специалиста до генерального директора. Был депутатом Госсовета Чувашии, депутатом Госдумы РФ. В разные годы работал заместителем министра природных ресурсов и экологии России, заместителем министра сельского хозяйства России, статс-секретарем — заместителем руководителя Федерального агентства по делам национальностей. Кандидат в мастера спорта по боксу и плаванию. Женат, воспитывает двоих сыновей.