Бывший депутат Госдумы стал главой администрации Новочебоксарска

Вчера на внеочередном заседании Новочебоксарского горсобрания депутатов был избран новый глава администрации города. Как сообщает газета «Грани», им стал Павел Семенов — кандидат экономических наук, бывший депутат Госдумы РФ двух созывов и бывший заместитель руководителей трех федеральных ведомств — Минприроды, Минсельхоза и Агентства по делам национальностей. Кроме 43-летнего Семенова заявления на пост руководителя Новочебоксарской городской администрации подали восемь претендентов. Такой большой конкурс в городе наблюдался впервые, пишут местные СМИ. Один из соискателей, правда, был отсеян конкурсной комиссией еще на стадии отбора: из-за возраста 65+ и из-за того, что представил на конкурс неполный пакет документов.