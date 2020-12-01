Глава Чувашии провел расширенное совещание с руководителями строительных организаций

Эскроу опережает старые правила

В нем приняли участие депутаты Госдумы РФ Анатолий Аксаков, Алена Аршинова, Николай Малов, Леонид Черкесов, представители министерств и ведомств, администраций муниципалитетов, архитекторы и руководители проектных и банковских организаций, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Как отметил Олег Николаев, Президент России установил рубеж ввода жилья в 2030 году в целом по стране в объеме 120,2 млн кв. метров. Достичь этого показателя помогут программы, в том числе по стимулированию жилищного строительства, когда федеральные средства выделяются на развитие инфраструктуры. В Госдуме рассматривается проект поправок в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты, которым предусматривается введение единого механизма комплексного развития территории. Олег Николаев подчеркнул, что законопроект основан на подходах, которые реализованы в Москве по программе реновации. И этот опыт будет распространен на всю страну, чтобы жилье, которое находится в неудовлетворительном состоянии, но еще не признано аварийным, могло бы войти в процесс перестройки городского пространства.

«Очевидно, что по отношению к Чебоксарам и Новочебоксарску нормы этого законопроекта малоприменимы, но к малым городам они хорошо подходят. Но здесь есть другая проблема — пока там очень низкий спрос. Нам с вами надо проработать и вопросы градостроительного развития республики, и экономического развития, чтобы эти территории тоже были привлекательными для проживания. Тем более, что малые города все больше включаются в различные программы стимулирования жилищного строительства и развития ипотеки», — подчеркнул Глава Чувашии.

Объемы ввода жилья в республике в нынешнем году, по предварительной оценке, выйдут на уровень 601 тыс. кв. метров, доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Александр Героев. На сегодня в стадии возведения 86 многоквартирных домов общей площадью 797 тыс. кв. метров. Работают 45 застройщиков, 12 из них считаются проблемными, за ними числится 122 тыс. кв. метров, пояснил министр. Всего же за 11 месяцев года сдано в эксплуатацию 474 тыс. кв. метров жилья, или 93% к аналогичному прошлогоднему периоду. Темпы строительства многоквартирного жилья сократились на 9%, тогда как объемы индивидуального остались на прежнем уровне.

Было также отмечено, что в республике реализуется 22 проекта комплексной застройки территорий на площади 836,76 га с планируемым жилищным фондом 6,4 млн кв. метров на период до 2025 года. На указанных территориях уже построено 1,9 млн кв. метров жилья, есть возможность строительства еще 4,5 млн кв. метров.

По состоянию на 1 декабря количество проектов строительства многоквартирного жилья с использованием счетов эскроу в республике превысило количество проектов, завершаемых по старым правилам. При этом Чувашия продолжает лидировать среди субъектов ПФО как по количеству раскрытых по завершению строительства эскроу-счетов, так и по сумме средств, перечисленных с раскрытых счетов эскроу. С начала запуска проектного финансирования с использованием эскроу-счетов в республике построено и сдано в эксплуатацию 20 жилых домов общей площадью 156 тыс. кв. метров.

Александр Героев констатировал заметное оживление на рынке жилищного строительства с мая-июня текущего года после запуска новых ипотечных продуктов. По данным Центрального банка России, за 9 месяцев в республике выдано почти 13 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 24,6 млрд рублей. В 2021 году в регионе запускается дополнительная программа по субсидированию ипотечных жилищных кредитов. На эти цели в 2021-2024 годах планируется направить 555,5 млн рублей бюджетных средств. В связи с этим ожидается и увеличение темпов жилищного строительства, сообщает пресс-служба.

Фото Минстроя Чувашии

С начала года в республике сдано 474 тысячи кв. метров жилья. Сейчас строятся 86 многоквартирных домов общей площадью 797 тысяч кв. метров.