В Чувашии может появиться музей памяти покойного митрополита Варнавы

Такое предложение высказал владыка Савватий на своей странице в Instagram. Также он сообщил, что в республике приступили к переизданию книги, выпущенной ранее к 85-летию митрополита Варнавы, — «С Богом всегда легко». «Завещанием владыки Варнавы было установить на месте, где он похоронен, деревянный крест», — рассказал митрополит Савватий. По его словам, для владыки Варнавы уже была построена усыпальница, но «он не захотел лежать в часовне». Во вторник, 1 декабря, с момента кончины митрополита Варнавы исполнилось полгода.