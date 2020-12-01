В Чувашии может появиться музей памяти покойного митрополита Варнавы

Такое предложение высказал владыка Савватий на своей странице в Instagram. Также он сообщил, что в республике приступили к переизданию книги, выпущенной ранее к 85-летию митрополита Варнавы, — «С Богом всегда легко». «Завещанием владыки Варнавы было установить на месте, где он похоронен, деревянный крест», — рассказал митрополит Савватий. По его словам, для владыки Варнавы уже была построена усыпальница, но «он не захотел лежать в часовне». Во вторник, 1 декабря, с момента кончины митрополита Варнавы исполнилось полгода.
Опубликовано: 3 декабря 2020 г.
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