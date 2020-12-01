Поздравление Главы Чувашии с днем юриста

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые представители юридического сообщества Чувашской Республики!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником – днем юриста!

Отличительной чертой работников этой профессии всегда были и остаются беспристрастность, принципиальность, четкое следование духу и букве Закона.

Высоко ценю вклад чувашского юридического сообщества в создание условий для социально-экономического развития Чувашской Республики, повышение прозрачности действий государственной власти и органов местного самоуправления, эффективности управленческих решений.

Убежден, что региональный юридический корпус будет и в дальнейшем безукоризненно выполнять свой служебный долг, содействовать развитию гражданского общества, повышению правовой культуры жителей.

Желаю Вам успехов в делах, здоровья, счастья, благополучия!

Глава Чувашской Республики О. Николаев

Опубликовано: 3 декабря 2020 г.


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