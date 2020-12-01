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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ДМИТРИЙ ВОЛКОВ
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

«Трансформировать градостроительный процесс под модульное строительство, чтобы инвестиционный срок длился не годы, не месяцы, а дни, — это перспективная задача. Современные технологии блочно-модульного строительства позволяют перенести до 95% труда на завод и устанавливать блоки домов за фантастически короткое время. Причем качество будет даже выше, чем у элитных кирпичных апартаментов. В России такие блоки уже производят на двух заводах в Воронеже и Чебоксарах. Через несколько лет по такой технологии должно строиться до 30% российского жилья. При одном условии: если мы к этим технологическим конкурентным преимуществам прибавим преимущества административные…»

Опубликовано: 2 декабря 2020 г.


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