ДМИТРИЙ ВОЛКОВ

заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

«Трансформировать градостроительный процесс под модульное строительство, чтобы инвестиционный срок длился не годы, не месяцы, а дни, — это перспективная задача. Современные технологии блочно-модульного строительства позволяют перенести до 95% труда на завод и устанавливать блоки домов за фантастически короткое время. Причем качество будет даже выше, чем у элитных кирпичных апартаментов. В России такие блоки уже производят на двух заводах в Воронеже и Чебоксарах. Через несколько лет по такой технологии должно строиться до 30% российского жилья. При одном условии: если мы к этим технологическим конкурентным преимуществам прибавим преимущества административные…»