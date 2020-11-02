В Чувашии принят закон «О гражданской обороне»

На заседании правительства принят законопроект «О гражданской обороне в Чувашской Республике». Как пояснил председатель республиканского ГКЧС Вениамин Петров, он разработан в соответствии с одноименным федеральным законом в целях разграничения полномочий в области гражданской обороны между законодательным органом государственной власти, высшим исполнительным органом государственной власти, уполномоченным органом исполнительной власти и органами местного самоуправления в республике.