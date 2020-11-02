В Чувашии принят закон «О гражданской обороне»

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На заседании правительства принят законопроект «О гражданской обороне в Чувашской Республике». Как пояснил председатель республиканского ГКЧС Вениамин Петров, он разработан в соответствии с одноименным федеральным законом в целях разграничения полномочий в области гражданской обороны между законодательным органом государственной власти, высшим исполнительным органом государственной власти, уполномоченным органом исполнительной власти и органами местного самоуправления в республике.

Опубликовано: 25 ноября 2020 г.
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Право


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