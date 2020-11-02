Спортсмены, выступающие одновременно за Чувашию и другой регион, не получат стипендию

На заседании утверждено положение о порядке назначения и выплаты стипендий Главы Чувашии спортсменам республики — членам спортивных сборных команд России. Документ подготовлен во исполнение одноименного указа Главы республики от 9 сентября 2020 года.

Как доложил министр физической культуры и спорта Василий Петров, положение будет действовать с 1 января 2021 года. Стипендии назначаются ежегодно сроком на 1 год. По летним и внесезонным видам спорта — в период с 1 января по 31 декабря текущего года, по зимним — с 1 июня текущего года по 31 мая следующего года. Обусловлено это сроками формирования списков кандидатов в сборные команды РФ. Годовой объем финансовых средств на выплату стипендий будет ежегодно уточняться в зависимости от количества спортсменов, вошедших в сборные.

В документе оговаривается, что претендовать на стипендии не могут спортсмены, выступающие одновременно за Чувашию и иной субъект Российской Федерации. То есть имеющие параллельный зачет с преимущественным зачислением результатов в зачет этого субъекта. Такие факты не столь редки, сказал Олег Николаев. Получается, свое спортивное мастерство они оттачивали на объектах местной инфраструктуры, всей нашей системы подготовки, а когда добиваются высоких результатов, уходят в другой регион, по двойному зачету.

Данное положение исключит такой нонсенс. По данным министра, всего у нас 202 члена сборных команд России, а без параллельного зачета — 119. В последнее время все чаще такие «зачетники» заявляют о желании выступать только за родную Чувашию.