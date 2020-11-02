Суд заблокировал перевод квартиры в таун-хаусе в новое качество

Полдома — еще не блок

В последнее время все чаще можно слышать понятие «дом блокированной застройки». Термин относительно новый, поэтому не все до конца понимают, что это за объект недвижимости. Разъяснения дает начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова.

Блокированная застройка — тип малоэтажной жилой застройки, при которой части дома блокируются друг от друга боковыми стенами, пояснила она. Автономность заключается в наличии своего земельного участка, отдельного входа и индивидуально подведенных коммуникаций. Каждый из блоков предназначен для проживания одной семьи. Отличием от многоквартирного дома является отсутствие общедомового имущества.

Обращаясь за регистрацией права на объект блокированной застройки надо учитывать все эти факторы в совокупности. К сожалению, не все граждане детально разбираются в этих вопросах, приходится искать истину в суде.

Недавно, например, было завершено рассмотрение гражданского спора о переоформлении квартиры в жилой дом блокированной застройки. Дело прошло через суды трех инстанций. Гражданин Климентьев, с 1998 года проживающий в двухквартирном одноэтажном жилом доме, обратился в суд за признанием права собственности на часть дома блокированной застройки. В иске он ссылался на заключение кадастрового инженера, согласно которому квартира по техническим характеристикам является самостоятельным блоком. И местный районный суд признал право собственности на квартиру № 2, являющуюся автономной частью одноэтажного жилого дома блокированной застройки.

Но суды апелляционной и кассационной инстанций не согласились с данным решением, поскольку объект недвижимости жилого назначения не может быть одновременно квартирой и частью дома блокированной застройки. Это взаимоисключающие понятия. Само по себе указание кадастровым инженером в техпаспорте блока в доме блокированной застройки не может являться достаточным для преобразования квартиры в автономный блок. К тому же здание было введено в эксплуатацию именно как двухквартирный жилой дом.

Разбираясь в ситуации, суд констатировал, что в соответствии с действующим законодательством многоквартирный (двухквартирный) жилой дом и дом блокированной застройки относятся к различным видам объектов. Закрепление права собственности на жилое помещение в качестве квартиры и части дома блокированной застройки одновременно содержит противоречия. Двухквартирный жилой дом не может юридически состоять из двух разных видов объектов жилой недвижимости, в которой квартира № 1, по данным Единого госреестра, является квартирой, а вторая квартира № 2 — частью в доме блокированной застройки.

В итоге, учитывая все факты судебного разбирательства, гражданин Климентьев стал собственником квартиры, а не блока в доме блокированной застройки.

Алексей Андреев

Такие здания имеют свои преимущества. Но обычный многоквартирный дом переделать в «блокированный» будет непросто.