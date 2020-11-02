«Сокол» добыл первую победу

Выездное турне хоккеистов новочебоксарского «Сокола» в рамках Первенства НМХЛ завершилось в городке Серов Свердловской области.

Сумев набрать первое очко в турнирную таблицу, подопечные Сергея Нуржанова не были намерены останавливаться на достигнутом успехе. Хоть они и проиграли вторую встречу в гостях одному из лидеров чемпионата клубу АК-59 из Перми со счетом 4:2. Достойно боролись. Теперь этот настрой нужно было перенести на заключительный матч выездной серии с соседом по турнирной таблице — командой «Металлург» из города Серова.

Молодежный хоккей прекрасен тем, что ребята играют на высоких скоростях, не оглядываясь на противника. Всю гамму эмоций болельщикам подарила игра «Металлурга» и «Сокола».

Встреча началась без раскачки. Хозяева ближе к середине первого периода вышли вперед, но у «соколят» нашелся ответ — Кирилл Степашин хладнокровно реализовал выход один на один с вратарем «Металлурга» Мухаматуллиным. На перерыв хозяева ушли лидерами, забросив еще одну шайбу в ворота новочебоксарцев. Во второй двадцатиминутке «Сокол» взвинтил темп игры. Команды еще не успели «выйти из раздевалки», а «соколята» на 17-й секунде сравняли счет усилиями Михаила Леонова. К 32-й минуте команды обменялись ударами, за «Сокол» забил Павел Свинцов. А уже в конце второго отрезка Олег Михайлов отличным броском «в девятку» поразил сетку ворот соперника, и счет стал 3:4 в пользу новочебоксарцев.

Перед началом третьего периода сложно было предсказать исход матча, ведь это молодежный хоккей. «Металлурги» не только сравняли счет в начале заключительного тайма, но и вышли вперед. Теперь «соколятам» нужно было искать командные ресурсы и сравнивать счет. Тут свое слово сказал один из лидеров команды Павел Свинцов, подставив клюшку под отличную передачу товарища по клубу Даниэля Хасанова, и сравняв цифры на табло. Счет стал 5:5 и до окончания основного времени не изменился. Казалось, в дополнительную пятиминутку будет борьба, но не тут то было! Последовала молниеносная атака «соколят», и Олег Михайлов забросил победную для новочебоксарцев шайбу. Встреча закончилась со счетом 5:6 в пользу «Сокола».