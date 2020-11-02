Было дело, обложили соль и свет

В 1976 году прогрессивный налог на доходы шведской писательницы Астрид Линдгрен составил 102%. Написанная ею сатирическая статья вызвала ожесточенные дебаты, которые, как считается, послужили причиной непопадания в правительство членов Шведской социал-демократической партии после очередных выборов впервые за 40 лет.

Кстати, учет налогов в Швеции, одном из старейших королевств мира, ведется с XVI в., со времен викингов. И все сведения о налогоплательщиках той поры сохранились в архивах до сегодняшнего дня.

Борьба за независимость североамериканских колоний против Англии, приведшая к образованию нового государства — США, началась во многом из-за налогов. Закон о гербовом сборе предполагал обложение налогами всей коммерческой деятельности, судебной документации и разного рода периодических изданий. Английское правительство предоставило право беспошлинного ввоза чая Ост-Индской компании. Такое решение отразилось на положении местных торговцев, которые оказались в гораздо более тяжелых условиях. Именно поэтому, когда английские корабли прибыли в Бостонский порт, группа колонистов выбросила в море большую партию чая — так называемое Бостонское чаепитие. Это и стало отправной точкой обострения конфликта между колониями и метрополией.

В начале 20 века в Тибете взималось около 2000 видов государственных налогов, включая налог на свадьбу, на рождение детей, на право петь, танцевать, звонить в колокольчик и бить в барабаны. В 1926 году Тибет начал создавать армию, срочно требовались деньги, а все обычные налоги уже были — тогда Далай-Лама ввел налог на уши.

В 1913 году налоговое законодательство США размещалось на 200 страницах. В настоящее время только Налоговый кодекс США содержит более 1000 страниц убористого текста, а все налоговое законодательство занимает 17000 страниц, или 260 томов.

Город Месилла в штате Нью-Мексико с 1848 по 1853 год переходил от одной страны к другой по пять раз на неделе. Река Рио-Гранде, являющаяся естественной границей между США и Мексикой, так часто меняла свое русло, что жителям Месиллы приходилось платить налоги обоим государствам.

В 1982 году шахматная федерация ФРГ после многолетних попыток добилась от министерства финансов признания шахмат «полезным видом спорта, имеющим воспитательное значение» (что позволило федерации получить налоговые льготы). Решающим аргументом явилась цитата из письма прусского короля Фридриха Великого: «Шахматы воспитывают склонность к самостоятельному мышлению». Конец этой фразы, который федерация предпочла не приводить, гласил: «…а потому не следует их поощрять».

Налог на соль. На первый взгляд, ничего особенного в налоге нет. Но, оказывается, из-за этого налога в истории происходили такие масштабные события, что просто удивительно! Из-за этого налога в итоге пришла в упадок Китайская империя, налог на соль во Франции (the gabelle) ускорил развитие Французской революции. Даже Махатма Ганди участвовал в демонстрациях против введения налога на соль в Индии. К слову сказать, величина налога на соль в Индии, установленная Англией, составляла… 4000 процентов, так что немудрено, что это вылилось в масштабные протесты.

Налог на шляпы. Сейчас бы этот налог не принес особенно много средств государству, которое ввело бы его. Но вот с 1784 по 1811 год такой налог приносил неплохие деньги той же Великобритании. Догадываетесь, почему? Да-да, потому, что каждый мужчина в этой стране, хоть бедный, хоть богатый, носил шляпу, цилиндр или котелок. Налогообложение в данном случае работало хорошо в среде богатых — ведь в то время каждый богатый мужчина являлся владельцем нескольких шляп, в то время как у бедных либо вообще их не было, либо была одна шляпа. В результате Великобритания стала получать неплохие доходы из ничего. Но налог, в конце-концов, был отменен.

Мечта современных правителей — обложить налогами несогласных так, чтобы они не могли продохнуть и изменили свое мнение или попросту вымерли от голода. Оказывается, в истории существует прецедент такого налога — в 1655 году Оливер Кромвель (не король, но человек, облеченный в свое время большой властью) обложил налогом роялистов, угрожавших Англии. На эти деньги Кромвель организовал народное ополчение, представители которого охраняли государство от ненавистных роялистов. По крайней мере, тогда было видно, на что идет этот налог.

Налог на иностранцев. Этот налог в наше время даже кажется чем-то нормальным — раз ты приехал в другое государство, будь добр заплати налог. Такие налоги в разных государствах были вплоть до 20 века. Например, в Канаде до 1923 года действовал налог на китайцев. Китайцев в Канаду приезжало много, денег от налога поступало тоже много. В 1923 году этот налог отменили. Вы думаете, они позаботились о китайцах? Как бы не так, просто вместо него был принят закон, запрещающий китайцам въезд на территорию Канады.

Когда правитель государства уже обложил налогом все, что движется и дышит, приходится выдумывать новые виды налогов для пополнения казны. Население тоже не дремлет, пряча налогооблагаемые объекты под пол, закапывая в землю или засовывая в дымоход. Для прекращения этого безобразия в 1660 году в светлоголовой Англии был принят налог на очаг. Теперь прячь туда чего или не прячь — налог заплатить обязан! Точнее, налогом обкладывалась дымовая труба. Население после этого начало хитрить, разбирая свои печные трубы и тайно пользуясь соседскими или совместно используя одну трубу на несколько комнат. После того, как в 1684 году произошел крупный пожар, уничтоживший 20 домов, налог был отменен.

Налог на окна представлял собой налог на стекло и стал важной социальной, культурной и архитектурной движущей силой в Англии и Шотландии, а потом во всей Великобритании в 17-18 вв. Показательно, что некоторые строения того периода имеют окна, заложенные кирпичами. Производство стекла тогда было дорогим, и использование его для окон и других целей стало практически невозможным. Налог на окна, введенный в 1696 году королем Уильямом III, фактически был задуман как налог на богатство, но потом стал обычным механизмом получения дохода на прибыль. Самые богатые семейства использовали этот налог, чтобы отделиться от людей среднего достатка. Они покупали загородный дом или замок, чья архитектура подразумевала максимально возможное использование окон. В крайних случаях они надстраивали окна на несущих стенах. Налог на окна просуществовал до 1851 года, а потом был заменен другим, который можно считать основой современного муниципального налога.

Некоторые специалисты утверждают, что выражение «кража дневного света» появилось благодаря этому налогу, но первая запись о том, что у кого-то украли дневной свет, датируется 1949 годом, а это столетия спустя после оконного налога и потому кажется вовсе невероятным. Подобный налог, введенный Наполеоном, существовал и во Франции с 1798 по 1926 год и назывался налогом на двери и окна.