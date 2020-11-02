20 ноября в ЧГУ имени И.Н. Ульянова стартует акция «Время карьеры»

В ходе акции ведущие предприятия и организации представят свои вакансии, практики и стажировки. «Наш университет вошел в число 36 вузов России, ставших площадками проведения акции, — отметил ректор ЧГУ Андрей Александров. — Каждый студент и выпускник любого вуза сможет получить на этом мероприятии необходимые знания по построению карьеры, а кто-то — предложение о работе». На сегодняшний день около 1600 студентов вузов Чувашии зарегистрировались для участия в акции (это второй в стране результат по количеству участников).