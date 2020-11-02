В Чебоксарах разбился водитель иномарки

ДТП со смертельным исходом произошло ночью 18 ноября на проспекте Тракторостроителей. По данным УГИБДД МВД по Чувашии, авария случилась в районе Маштехникума. 54-летний мужчина не справился с управлением, и автомобиль вылетел с проезжей части. В результате машина врезалась в столб линии электропередачи, от полученных травм водитель скончался на месте. Все обстоятельства аварии выясняются.