В Чебоксарах разбился водитель иномарки

ДТП со смертельным исходом произошло ночью 18 ноября на проспекте Тракторостроителей. По данным УГИБДД МВД по Чувашии, авария случилась в районе Маштехникума. 54-летний мужчина не справился с управлением, и автомобиль вылетел с проезжей части. В результате машина врезалась в столб линии электропередачи, от полученных травм водитель скончался на месте. Все обстоятельства аварии выясняются.
Опубликовано: 18 ноября 2020 г.
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Хроника ЧП
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