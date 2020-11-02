Т Плюс: к надежной работе зимой готовы

Природа словно дождалась: на прошлой неделе ПАО «Т Плюс» на основании решения Минэнерго России получило паспорт готовности к работе в очередной отопительный сезон, и сразу после этого, в воскресенье, республику накрыл холодный фронт. А паспорт готовности как раз подтверждает выполнение энергокомпанией условий для обеспечения надежной работы энергообъектов в период низких температур.

Ремонт в единицах, километрах и рублях

Начало недели в Чувашии ознаменовалось серьезным, почти зимним, морозом. Самая комфортная для работы теплоэлектростанций температура, говорят в энергокомпании, максимума нагрузок оборудование не испытывает, в то же время и «в холостую» не работает. Впрочем, долгая зима еще впереди: что она нам приготовила, какие испытания предстоит пройти — никто точно не скажет. Поэтому и встречают ее энергетики во всеоружии.

ПАО «Т Плюс» проведен весь необходимый ремонт основного оборудования, а также заменено свыше 440 км трубопроводов, что на 23,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общие вложения в ремонтную кампанию 2020 года составляют 15 млрд рублей. При этом на недавнем всероссийском совещании, посвященном ходу подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к ОЗП, генеральный директор энергокомпании Андрей Вагнер особо отметил, что благодаря этой работе повреждаемость оборудования станций и тепломагистралей за девять месяцев 2020 года снизилась на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В состав филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» входят три ТЭЦ — Чебоксарская ТЭЦ-2, Новочебоксарская ТЭЦ-3, Йошкар-Олинская ТЭЦ-2, а также Тепловые сети Марий Эл и Чувашии. Теплоэлектростанции филиала являются основным источником теплоснабжения в Чебоксарах и Йошкар-Оле, единственным — в Новочебоксарске, потому вопрос «как перечисленные выше цифры отражаются на Чувашии?» — далеко не праздный.

— Отопительный сезон нынче начали чуть раньше, чем обычно — 23 сентября, и мы приложим все усилия, чтобы в период холодов выполнить взятые перед потребителями обязательства достойно, — заверил директор филиала Сергей Ушаков. — Работа по подготовке к зиме проведена большая. На энергообъектах в Марий Эл и Чувашии в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду отремонтировано 10 паровых турбин и 12 энергетических котлов, реализованы все запланированные мероприятия на тепловых сетях. Запасы резервного топлива на станциях филиала соответствуют нормативам. Рабочие места укомплектованы, с персоналом проведены все необходимые тренировки.

Новое дыхание для турбин и котлов

Если говорить конкретно о Чувашии, то ремонтная кампания здесь началась еще в разгар прошлого отопительного сезона — в январе. Среди крупного ремонта этого года энергетики отмечают завершение планового капитального ремонта пятого котла Чебоксарской ТЭЦ-2. Общий объем затрат превысил 17 млн рублей. Список выполненных работ внушительный: перечисление всех пунктов — от замены коллекторов паросборной камеры до контроля металла — заняло бы немалую площадь страницы газеты. Словом, цель оправдывает средства — как раз тот случай: технические мероприятия позволили восстановить ресурс оборудования, повысить экономичность и надежность его работы, — с удовлетворением отмечают на станции.

Еще больших вложений потребовал капитальный ремонт основной дымовой трубы Чебоксарской ТЭЦ-2. Ее возраст уже солидный — введена в действие в 1984 году, поэтому и к ремонту подошли основательно. Работы на объекте проводились в рамках двух масштабных ремонтных кампаний. И общий объем финансирования технических мероприятий составил свыше 31 млн рублей. За состояние самого высокого сооружения Чебоксар, «рост» которого составляет 250 метров, переживать не стоит — служить будет надежно и эффективно.

Не обделена вниманием и финансами и Новочебоксарская ТЭЦ-3. Там стоимость среднего ремонта шестой турбины превысила 14 млн рублей. Еще 21 млн рублей затрат — капитальный ремонт шестого котла станции. Эти работы стали одним из наиболее значимых пунктов ремонтной кампании текущего года на единственном источнике централизованного теплоснабжения города. Восстановлен ресурс оборудования, повышена экономичность и надежность его работы — все с прицелом на обеспечение качества теплоснабжения потребителей.

«Цифру» на вахту

Продолжается реализация проекта цифровизации теплосетевого комплекса «Т Плюс». Перевод сетей в «цифру» компания планирует завершить к 2024 году. Программа «Цифровая сеть» включает в себя автоматизацию ЦТП и котельных, систему технического и коммерческого учета с использованием «умных» счетчиков, а также системы управления тепловым узлом и мониторинга повреждений на трубопроводах. На тепловых сетях в Йошкар-Оле, Чебоксарах и Новочебоксарске компания реализует мероприятия по внедрению системы технологического и коммерческого учета.

— «Цифра», можно сказать, уже заступила к нам на вахту, — сообщил Сергей Ушаков. — В общей сложности установлено более 100 узлов учета на ключевых точках теплосетевого хозяйства городов на границах балансовой и эксплуатационной ответственности: в тепловых камерах, на насосных станциях, в павильонах. Приборы в автоматическом режиме будут собирать и передавать необходимую информацию о функционировании оборудования в диспетчерскую службу Тепловых сетей филиала.

Программа «Цифровая сеть» уже сегодня позволяет с более высокой точностью определять слабые места, требующие первоочередного внимания, повысить качество теплоснабжения потребителей и эффективность инвестиций в обновление теплосетей, а также снизить издержки при производстве энергии.

Всего на ремонт, техническое перевооружение и реконструкцию оборудования энергообъектов в двух республиках компания в этом году направила порядка 770 млн рублей. Отрадно, что эта сумма на протяжении нескольких последних лет — с серьезным плюсом. Нынче по сравнению с прошлогодними затратами уровень финансирования увеличен более чем на 70 млн рублей.

Оборудование котлотурбинного цеха Чебоксарской ТЭЦ-2 готово к зимнему максимуму нагрузок. Фото Ирины Романовой