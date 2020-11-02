Все ФАПы республики подключат к высокоскоростному интернету

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Наша задача на следующий год — оснастить все фельдшерско-акушерские пункты республики высокоскоростным интернетом, чтобы вопросы телемедицины, дистанционного сопровождения больных могли быть реализованы в полной мере», — заявил Глава Чувашии Олег Николаев на совещании по вопросам проектирования и капитального ремонта учреждений здравоохранения, которое прошло 17 ноября в Канашском районе.

В 2019 году, по данными министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, доступ к сети получили первые 90 объектов региона. В их числе не только фельдшерско-акушерские пункты, но и школы, сельские администрации, пожарные части.

В первом полугодии 2020 года удалось подключить еще 48 объектов.

Напомним, подключение к интернету социальных объектов идет в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Опубликовано: 17 ноября 2020 г.


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