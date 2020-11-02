В Чувашии построят многофункциональные медцентры

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом Глава республики сообщил сегодня на совещании в Канаше, где обсудили подходы к проектированию и капитальному ремонту учреждений здравоохранения Чувашской Республики.

Олег Николаев акцентировал, что впереди в отрасли здравоохранения стоят объемные задачи по развитию трехуровневой системы оказания медицинской помощи.

«Это и продолжение ремонтных работ объектов здравоохранения, и строительство новых. Планируем также возводить новые медицинские центры. Причем их надо создавать как многофункциональные центры, которые можно быстро перепрофилировать под различные цели», – подчеркнул руководитель региона.

Целесообразность подобного подхода диктуют и сегодняшние реалии, когда медучреждения приходится перепрофилировать под ковид-стационары.

Кроме того, проектом региональной программы модернизации первичного звена на 2021 – 2025 года предусмотрено строительство еще 103 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, 19 врачебных амбулаторий, 9 Отделений врача общей практики.

Напомним, проектирование и строительство новых многофункциональных медцентров планируется в рамках поручения Президента страны Владимира Путина по итогам рабочей встречи с Главой Чувашии Олегом Николаевым.

Опубликовано: 17 ноября 2020 г.


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