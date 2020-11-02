«ЭнергосбыТ Плюс» дает старт акции «В Новый год — без долгов!»

«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает клиентов принять участие в акции «В Новый год — без долгов!». Ее победители получат ценные подарки от компании. Бонус — списание пени, начисленных до апреля 2020 года по просроченным платежам.

Стать участниками акции могут жители Чебоксар и Новочебоксарска, находящиеся на обслуживании в филиале Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс». Достаточно до конца года погасить имеющуюся задолженность за энергоресурсы (если она есть) и оплатить квитанцию за декабрь вместе с ноябрьским счетом. Среди выполнивших эти условия в феврале будущего года будет проведен розыгрыш призов.

Напомним, быстро и выгодно оплатить счета можно через дистанционные сервисы на сайте компании https://chuvashia.esplus.ru/ или мобильное приложение — его можно бесплатно скачать через Google Play и App Store.

Подробности акции можно узнать по телефонам:

для клиентов г. Чебоксары — 8 (8352) 36-73-28;

для клиентов г. Новочебоксарск — 8 (8352) 76-50-39.