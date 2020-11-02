В районах и городах — знакомые лица

Муниципалитеты выбирают глав администраций.

В Чувашии завершается формирование органов самоуправления на муниципальном уровне — проводятся конкурсы на замещение должности глав администраций районов и городов. Во вторник стало известно, что на втором внеочередном заседании Чебоксарского городского собрания депутатов нового созыва народные избранники поддержали кандидатуру Алексея Ладыкова. 43-летний Ладыков возглавил чебоксарскую администрацию в третий раз. Срок его полномочий — пять лет, на время работы избранного в сентябре нового состава ЧГСД седьмого созыва.

Прежде чем перейти к процедуре избрания, первый вице-премьер правительства Чувашии, министр финансов Михаил Ноздряков рассказал, как работала возглавляемая им конкурсная комиссия. Прием документов от кандидатов на должность городского главы проходил с 13 по 27 октября, за это время о своем желании занять кресло градоначальника заявили Дмитрий Попов, Юрий Шакеев, Олеся Абашева, Алексей Ладыков и Владимир Владимиров. К участию в конкурсе допустили всех пятерых, но по результатам прошедшего накануне заседания конкурсной комиссии отобрали и рекомендовали на эту должность двоих: предпринимателя Олесю Абашеву, ранее не известную большинству чебоксарцев, и Алексея Ладыкова. Его полномочия главы администрации Чебоксар, напомним, истекли в начале октября, в связи с избранием нового состава Чебоксарского городского собрания депутатов седьмого созыва.

По результатам тестирования и индивидуального собеседования, как проинформировал Михаил Ноздряков, Алексей Ладыков набрал 577 баллов, Олеся Абашева — 423 балла.

Окончательное слово депутаты ЧГСД сказали после того как заслушали выступления претендентов. Первой предоставили микрофон женщине. Представившись управленцем (как выяснили журналисты, 40-летняя Олеся Абашева руководит компанией по оказанию услуг по уборке помещений), она выразила готовность работать во благо города и республики. Заключила свою речь кандидат обращением к народным избранникам: «Прошу дать мне шанс попробовать». Ее оппонент оказался более конкретен. Алексей Ладыков обозначил, что планирует выстроить работу через реализацию нацпроектов и эффективное взаимодействие с республиканскими и федеральными органами власти. А согласно комплексной программе развития республики на 2020-2025 годы в Чебоксарах будут реализованы 99 инвестпроектов на 100 млрд рублей и 160 инфраструктурных проектов на 70 млрд рублей.

Если к Олесе Абашевой у депутатов не нашлось ни одного вопроса, то к Алексею Ладыкову их набралось с десяток. Народные избранники интересовались, как в случае его избрания будет решаться проблема выделения земли для многодетных семей города, какие имеются планы по строительству детских садов и другими вопросами.

По результатам открытого голосования абсолютное большинство поддержало кандидатуру Ладыкова: «за» проголосовали 30 из 33 присутствовавших депутатов, «против» — трое. Олеся Абашева голосов не получила. Дальнейшее заседание ЧГСД шло уже с вновь избранным городским управленцем в президиуме.

Члены представленных в ЧГСД фракций, надо сказать, своих симпатий не скрывали. Заместитель секретаря чувашского отделения партии «Единая Россия» Николай Владимиров заявил о поддержке Ладыкова региональным политсоветом. Солидарен с ним был и руководитель регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Николай Степанов. Отметив понятное желание людей видеть новое лицо во власти, он посчитал, что в нынешней ситуации «коней на переправе не меняют». Новому человеку, по его словам, каким бы он ни был профессионалом, потребуется не меньше года, чтобы вникнуть в проблемы города — ни времени, ни денег на это нет.

Поддержку выразили и представители фракции «Справедливой России» в ЧГСД. В КПРФ кандидатуру не поддержали, выразив мнение, что выборы главы администрации должны быть всеобщими и прямыми — избирать должны граждане.

Во многих районах и городах республики назначения на должность главы администрации тоже состоялись. И в большинстве муниципалитетов новые «назначенцы» жителям хорошо известны.

Так, на прошлой неделе в Алатыре решением местного собрания депутатов администрацию Алатырского района вновь возглавила Нина Шпилевая. За нее депутаты проголосовали единогласно. Вторым претендентом на эту должность был Андрей Сазанов, заместитель главы администрации, начальник отдела по строительству и ЖКХ. «Старый новый» глава администрации определился также в Батыревской районе — из трех кандидатов депутаты большинством голосов выбрали Рудольфа Селиванова. Главой администрации Шумерлинского района в очередной раз избран Лев Рафинов. За него проголосовали одиннадцать депутатов из пятнадцати.

Глав администраций обрели также Аликовский, Канашский, Комсомольский, Красноармейский, Моргаушский, Шемуршинский, Яльчикский районы. Вчера имена глав администраций депутаты назвали в Ибресинском, Порецком районах и Канаше, а сегодня определят в Янтиковском районе.

КОММЕНТАРИИ

ОЛЕГ КОРТУНОВ, глава Чебоксар:

«С Алексеем Олеговичем Ладыковым в одной команде мы будем работать не в первый раз. За его плечами назначения на пост главы администрации города Чебоксары двумя предыдущими созывами депутатов. Также, будучи председателем постоянной комиссии ЧГСД по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города мы выезжали на проблемные объекты строительства. Уже много лет я наблюдаю, как эффективно и с ответственностью Алексей Ладыков относится к своим обязанностям, делая все возможное на благо горожан. Хотелось бы отметить, что практически все объекты, на которые мы выезжали — сданы. За последние 5 лет под руководством Алексея Олеговича в Чебоксарах выполнены планы и обязательства по созданию комфортной среды, современной качественной инфраструктуры, развитию туризма, экологическому благополучию, развитию социальной сферы. За этот период отремонтированы и благоустроены 572 дворовых территории, 102 участка городских дорог. Появились новые общественные пространства: Московская набережная, Красная площадь, Дорисс-парк и парк «Амазония», территории у Шупашкара и Храма Рождества Христова, сквер Овас и Кадетский парк. За последние 5 лет в Чебоксарах построено 20 детских садов, 4 школы, сделан капремонт в 10 спортивных учреждениях».

ЛЕОНИД ЧЕРКЕСОВ, депутат Госдумы России:

«Алексея Ладыкова знаю давно — в 2005 году вместе избирались депутатами, а потом вместе работали. Еще тогда он показал себя активным, современным, любящим свой город человеком. Под его руководством город преобразился: мы видим, как меняются общественные пространства, дворовые территории, тротуары, дороги. Многое сделано, много привлечено федеральных средств. За это время Алексей Ладыков проявил себя не только высококлассным менеджером, но и политиком, который уверенно ведет Чебоксары вперед. Я как депутат Госдумы побывал во многих городах — заметно, что кое-где будто остановились в развитии, у Чебоксар же есть большие планы. Его избрание на новый срок означает преемственность — все проекты, в том числе федеральные, будут продолжены. А как человека, думаю, его вполне характеризует один случай. Однажды город остался без холодной воды. Он без сна, меняя только резиновые сапоги и валенки, двое суток был на объекте. Только человек, который любит свой город, может так работать. И таких примеров и бессонных ночей было очень много».

***

Две головы или одна?

Сейчас в республике в полном соответствии с федеральным законодательством действует так называемая «двуглавая» система местной власти: муниципалитетами управляют главы городов и районов и главы администраций. Глава города или района избирается из состава местного собрания депутатов, а глава администрации (сити-менеджер) избирается на эту должность депутатами по конкурсу.

Полномочия у них разные. Если глава города отвечает за соблюдение законодательства и руководит собранием депутатов, то глава администрации непосредственно управляет городским хозяйством. И хотя такой системе уже более десяти лет, многим жителям по-прежнему непонятно, почему городом или районом руководят сразу два человека. Идея замены двухуровневой системы власти одноуровневой в последнее время звучит все чаще, а выбирать на должность предлагается не депутатам, а жителям. Вот что по этому поводу думает исполнительный директор Совета муниципальных образований Чувашии Станислав Николаев.

«Существующая двуглавая система, на наш взгляд, не полностью отвечает требованиям, которые сегодня предъявляет жизнь. Конечно, этот вопрос требует тщательного изучения, дискуссии, необходимо выслушать разные мнения, однако мы считаем, что прежняя система, когда должность главы района и главы администрации была в одном лице и народ непосредственно принимал участие в выборах, обеспечивала большую конкурентность. Это позволяло кандидатам иметь определенную программу развития района, в ходе выборной кампании формировалась команда, а отвечали избранные по такой системе главы не только перед депутатами, республикой, но и в первую очередь перед избирателями. Это была колоссальная ответственность. В этом и была сила прежней системы.

Этот вопрос не раз поднимался в Совете муниципальных образований. Мы считаем, что на сегодняшний день в Чувашии созданы условия, когда можно свободно выражать свое мнение, без давления. Это показали прошедшие выборы Главы Чувашской Республики, которые были беспрецедентными по открытости. Этот опыт пригодится при возврате к прежнему варианту».

Первыми Алексея Ладыкова поздравили глава города Олег Кортунов и депутаты Госдумы России. А первый заместитель председателя Кабинета Министров Чувашии — министр финансов Михаил Ноздряков, напутствуя, отметил: на рабочем месте он — министр, а в жизни, в первую очередь, житель города Чебоксары. Фото Олега Мальцева