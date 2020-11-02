Александр АГАФОНОВ: За успехом — в Политех!

«Учусь в Чебоксарском Политехе», — произнося сегодня эти слова, студент испытывает гордость, уверен директор Чебоксарского института (филиала) Московского политехнического университета Александр Агафонов. На чем основывается чувство гордости, чем институт отвечает новым вызовам, диктующим направления развития высшего образования? За ответами на эти и другие вопросы мы обратились к Александру Викторовичу в канун празднования юбилея вуза — филиалу Московского университета исполнилось 65 лет.

Все флаги в гости к нам?

— Александр Викторович, 65 лет — не каждый вуз республики даже с приставкой «государственный» может похвастать таким стажем. Что из себя представляет сегодня Чебоксарский институт Московского Политеха?

— Действительно, время летит быстро. История нашего вуза богата событиями, в том числе были периоды непростые. Сложно было, когда шла реорганизация в московских вузах: слияния, переименования и т.д. — они сказались на нас не лучшим образом. С 2016 года мы наконец-то стали структурным подразделением престижного столичного вуза — институтом Московского политехнического университета, и под этим солидным брендом в первую очередь как технический вуз сумели зарекомендовать себя в образовательном пространстве региона. Сегодня Политех входит в Национальные реестры «Ведущие образовательные учреждения России» и «Ведущие научные организации России», является лауреатом Межрегионального конкурса «Лучшие вузы ПФО».

Выдаем своим выпускникам диплом Московского Политеха, работаем по идентичным с головным вузом образовательным программам. Разница только в том, что знания и навыки студенты получают не в Первопрестольной, а здесь, в Чебоксарах.

За 65 лет плодотворной работы институт выпустил более 15 тыс. высококвалифицированных специалистов — и это главное. Радует, что интерес к нам со стороны абитуриентов растет с каждым годом. За последние 5 лет количество студентов выросло на 30%. Работаем над увеличением количества бюджетных мест. Нынче их было 130, а в следующем году будет более 200. Мы — один из крупных филиалов Московского Политеха, результаты наши достаточно высокие, на что обращают внимание как в головном вузе, так и в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Сегодня у нас обучается молодежь из 37 регионов страны — от Калининграда до Дальнего Востока. Приезжают даже из Москвы — при том, что там находится наш головной вуз, едут именно в Чебоксары. Несмотря на пандемию, в этом году тоже сумели превзойти прием прошлого года — более 700 юношей и девушек влились в наши ряды.

— В том числе — иностранные студенты?

— Удельный вес численности иностранных студентов является одним из основных критериев оценки эффективности образовательных организаций высшего образования, по этому показателю мы тоже на высоте. Нынче еще 52 иностранца стали первокурсниками нашего вуза — и это в условиях ограничений, обусловленных пандемией коронавируса. Были бы границы открыты — цифра была бы еще больше. А ведь еще в 2016 году у нас обучались всего 7 студентов из 4 стран, теперь же — более 100 студентов из 20 стран мира.

Работу по экспорту образования намерены расширять: как по количеству иностранных студентов, так и в части географии государств, которые они представляют. В планах также — развитие международного сотрудничества с вузами других стран.

Биржа труда отдыхает…

— Политехнический — он, наверное, и в Африке политехнический, значит, относящийся к различным отраслям техники. Тем не менее расскажите о специальностях, по которым готовите студентов.

— Работаем по разным направлениям технического профиля: строительство, транспорт, электроэнергетика, машиностроение, металлургия, автоматизация, программирование и др. В текущем году открыли новые направления подготовки — «Информационные системы и технологии» и «Нефтегазовое дело».

— Извините, где нефть с газом и где мы…

— Да, согласен — далековато, но нефтегазовая отрасль не ограничивается только геологией и добычей природных ископаемых, важное значение имеют еще их транспортировка, хранение, газо– и нефтепроводы, автозаправочные станции, которых и в нашей республике множество. В Чувашии даже в глубинке дома отапливаются природным газом. Обслуживанием, безопасной эксплуатацией всего этого огромного хозяйства должны заниматься образованные и грамотные специалисты, подготовкой которых для региона до этого целенаправленно никто не занимался, вот мы и взялись за дело.

— В списке направлений подготовки в вашем вузе есть еще экономика, менеджмент, юриспруденция — по ним-то точно многие вузы ведут обучение. Не перебор?

— Опять-таки они сопутствуют техническому профилю, экономисты, менеджеры, юристы необходимы тем же предприятиям транспорта, строительства, электроэнергетики — потому и ведем обучение и по этим направлениям. Во всяком случае, за последние лет десять наши выпускники ряды безработных не пополняют: поинтересуйтесь, на бирже труда нет ни одного нашего бывшего студента. Более того, они трудоустраиваются, будучи еще студентами, уже на стадии обучения в институте.

— Без ущерба лекциям и семинарам?

— Мы стремимся к тому, чтобы наши студенты уже на стадии обучения определились с будущим местом работы. Вручили диплом и идите куда хотите — это не про нас. В конце концов, студенты для того и получают образование, чтобы потом иметь достойную работу, в этом и состоит цель уважающего себя вуза. За 5 лет мы заключили 174 договора с индустриальными партнерами о сотрудничестве — наши студенты проходят практику на реальных предприятиях. Каждая кафедра института имеет свой перечень партнеров, с которыми ведется тесная работа по организации студенческой практики и дальнейшему трудоустройству студентов. ЧПО им. Чапаева, «Сеспель», «ЭЛАРА», «Каскад Груп», «Транстехсервис», «Акконд-Транс», «Отделфинстрой», «БИРС Арматура», АО «ЧЭМЗ» — я благодарен руководству этих и многих других компаний за тесное и плодотворное сотрудничество с нами.

Выгода обоюдная: студенты знакомятся с предприятиями, а работодатели присматриваются к ним — оценивают их знания и навыки, стремление овладеть профессией, чтобы самых толковых пригласить на работу. Нередко даже на практике платят им зарплату.

Уровень подготовки в нашем вузе позволяет выпускникам без проблем устраиваться на работу. Как правило, к 4-му курсу все студенты уже трудоустроены. Мы только «за»: переводим старшие курсы на индивидуальный график обучения, чтобы ребята могли успешно совмещать работу и обучение, — двигая сетку расписания, даем им возможность работать в первой половине дня и учиться во второй.

Умники и их проекты

— Вуз — это еще и интеграция образования с наукой, с ней как?

— Во-первых, 75% нашего преподавательского состава «остепененная» — имеют ученые степени кандидатов и докторов наук. В этой части «с запасом» выполняем требования нашего учредителя — Миннауки России. В прошлом году один молодой сотрудник защитил докторскую, сейчас еще два преподавателя, тоже молодые наши коллеги, поступили в аспирантуру.

Если говорить о студентах, мы ввели отдельный предмет «Проектная деятельность» по всем направлениям подготовки с 1-го курса — наши новоиспеченные студенты сразу же вливаются в работу над реальными проектами. Потому нисколько не преувеличу, если скажу, что проектная деятельность — это бренд Политеха. Все для этого есть: сквозные информационные технологии, такие как интернет вещей, виртуальная и дополнительная реальность, искусственный интеллект, 3D-печать, анализ больших данных.

Активно реализуем проектную деятельность в обучении студентов для решения проблем предприятий с применением новых технологий и элементной базы. Озадачены, к примеру, на заводе какой-либо проблемой — за ее решением обращаются к нам. Наши ученые, привлекая студентов, по техзаданию завода занимаются научными разработками. И даже дипломные работы студенты выполняют не по каким-то виртуальным темам, а с прицелом именно под нужды того или иного предприятия, производства.

Со своими разработками студенты участвуют в республиканских и всероссийских конкурсах, выигрывают солидные гранты. Так, в прошлом году в XVII республиканском конкурсе инновационных проектов по программе «Умник-2019» участвовало более 100 наших студентов. Победители конкурса стали обладателями грантов в 500 тысяч рублей! Уже 10 лет на площадке нашего института работает представительство Фонда содействия инновациям, и за эти годы им в республике разыграно две сотни грантов, порядка 80 из которых за свои проекты получили наши студенты.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ В 2016 г. в вузе обучались всего 7 студентов из 4 стран, теперь же — более 100 студентов из 20 стран мира.

Все кипит и бурлит!

— Не царское, наверное, дело — у руководства вуза и без общения со студентами полно забот, тем не менее скажите, какие они — нынешние студенты?

— Никогда не пренебрегаю общением с нашими подопечными. Более того, сам читаю лекции по безопасности жизнедеятельности на всех курсах, поэтому знаю каждого студента. Работа с ними очень интересная. Нынешняя молодежь — она активная, инициативная, со своим мировоззрением, собственным взглядом на происходящее в стране и за рубежом.

Традицией стали встречи студентов с администрацией института. Часто встречаюсь с ними сам: ребята напрямую задают вопросы, говорят о том, что им нравится в вузе, а что нет — приходится отвечать. Обсуждаем любые темы — даже личного плана. И дверь кабинета директора всегда открыта, каждый студент может зайти в любое время — всегда готов к беседе. Тесно сотрудничаем и с родителями студентов — практикуем родительские собрания. Такая обратная связь помогает корректировать свою работу, принимать меры по устранению слабых звеньев. Это залог добродушной среды в учебном заведении как для преподавателей, так и для студентов.

— Принято считать, что студенческая жизнь бурная, веселая, а в Политехе — наука, учеба, работа, создается впечатление, что вашим подопечным не до веселья…

— Не переживайте, они у нас не скучают — все бурлит и кипит. В студенческую жизнь первокурсники окунаются с самого начала учебного года. Так называемая неделя интенсива: старшекурсники проводят с ними всевозможные тренинги на активность, сплоченность и т.д. Потом вывозим их в санаторий — три дня круглосуточного общения: спортивные мероприятия, всевозможные конкурсы и опять же разговор с директором без галстука… Правда, в этом году из-за пандемии выезд не состоялся, пришлось отложить, но средства заложены — обязательно съездим.

Часто приглашаем в институт интересных людей — политиков, бизнесменов. Истории их успеха воодушевляют молодых людей — они тоже растут, что нас очень радует. С удовольствием встречается с молодежью и руководство головного вуза. Ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский сам не раз бывал в Чебоксарах, сейчас тоже ожидаем его приезда — постараемся организовать общение со студентами.

Спорт, творчество, КВН и т.д. — необходимые условия созданы, все это у нас есть и активно развивается.

— КВН в Политехе, слышал, очень даже неплох. Не пора ли замахнуться на Александра нашего Маслякова?

— Ну до уровня Маслякова все-таки еще нужно подрасти. Хотя желание у ребят огромное. Уровень действительно хороший — ребята даже выезжали в столицу на Лигу Московского Политеха, успешно выступили в соперничестве с командами других филиалов университета. У нас две команды КВН. Одна в прошлом году закончила обучение, на смену пришел первый курс — тоже готовятся. Будем надеяться, что они окажутся не менее веселыми и находчивыми, чем их предшественники.

Работы не боимся

— Каким видите вуз лет через десять — к еще более круглой дате, 75-летию института?

— Более масштабным — минимум в два раза должны увеличить контингент обучающихся. В том числе — повысить долю иностранных студентов. Задача амбициозная, но она выполнима. Стремимся нарастить материально-техническое вооружение учебного процесса, чтобы учеба в Политехе была еще более интересной, престижной, выгодной и, главное, результативной. Уже решаем вопросы с общежитием для студентов — есть здания, которые мы присмотрели, ведем переговоры с собственниками.

В части инфраструктуры уже многое сделано. Сумели расширить учебные площади — наш второй корпус теперь располагается рядом с первым. Сейчас осваиваем, доводим до ума еще одно находящееся по соседству здание, переданное городом нам в безвозмездное пользование. Там расположится, скажем так, класс от АО «ЭЛАРА» — приборостроители к юбилею института в рамках нашего сотрудничества подарили нам специализированную лабораторию: оборудование, паяльную станцию, соответствующую мебель — с прицелом, что студенты будут получать нужные навыки и с приходом на практику на завод уже не будет необходимости обучать их азам работы. Есть еще несколько компаний, желающих разместить там свои классы, будем развивать с ними сотрудничество.

Без тесной связи образования с производством сегодня никак. Из уст руководителей предприятий часто можно слышать о нехватке кадров. Я же уверен, что корень проблемы в том, что не все желают участвовать в процессе подготовки кадров. Бизнес можно понять — ему подавай готового специалиста. Но в сегодняшних условиях предприятиям тоже нужно смотреть на несколько шагов вперед: те, кто вкладывается в образование, при этом не скупится на достойную зарплату, они дефицита грамотных и добросовестных кадров не испытывают.

— Что пожелаете на юбилей вузу, его коллективу?

— Мы опасались, что пандемия помешает нашему празднику. История пишется, а ложка, как известно, дорога к обеду: людей нужно поздравить — они этого достойны. Кажется, все обошлось — сегодня соберемся в зале театра оперы и балета, безусловно, с соблюдением всех мер безопасности.

65 лет — это самое время для того, чтобы посмотреть назад, оценить свои нынешние возможности и запланировать новые цели для покорения. Мы стараемся не снижать планку, у нас огромное желание расти, быть впереди и достигать заветных целей — на благо нашего города, любимой Чувашии, нашей страны. Работы мы не боимся, коллектив наш молодой, амбициозный — все это нам по плечу. Я благодарен команде института — дружному коллективу, болеющему душой и сердцем за развитие института. Уверен, что совместными усилиями нам удастся добиться еще больших высот. Вместе — к новым вершинам!

Лицензия № 2398 от 22.09.2016 г., выд. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Реклама.