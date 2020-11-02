Универмаг, напротив гастроном… Чебоксары, 1955 год

Фото Конона Белкова

«В городе Чебоксарах по улице Карла Маркса приступили к строительству большого универсального магазина Чувашсоюза. Здание будет четырехэтажным. Строительство магазина должно быть закончено в 1935 году», — писала в октябре 1934 года газета «Красная Чувашия».

Строилось здание по проекту архитектора Ивана Ведянина. По его же проектам в то время строились Госбанк и здание акушерской школы на улице Волгостроя. За год завершить строительство не получилось, и только в августе 1938 года газета сообщила: «В Чебоксарах на улице Карла Маркса открылся новый универсальный магазин Чебторга. В универмаге размещены отделы мебели, культтоваров, детских игрушек, галантереи, парфюмерии, промтоваров».

Универмаг, как и здание Госбанка, был построен в классическом стиле — оба стали украшением улицы, но опять нашлись недовольные. Некто подписавшийся «инж. Куприянов» пишет в газету: «Универмаг насыщен с фасада элементами классической архитектуры, и все же здание не представляет единого целого. По бокам парапетов расставлены чуждые для фасада надгробные шпильки с магометанского кладбища».

Сейчас, конечно, никто не помнит, но в 1937 году между банком и универмагом планировалось построить Дом культуры для кустарей — инженер Куприянов и тут не дремлет: «Горсовет отводит участки, не обращая внимания на характер застройки. Между новым зданием Госбанка и универмагом предполагается построить Дом культуры, а места там недостаточно, ведь перед Домом культуры необходимо создать небольшую площадь». Тогда к нему прислушались — Дом культуры так и остался в планах, а если бы инженер дожил до наших времен, то наверняка бы успокоился — сначала бетонные парапеты на крыше сменила металлическая решетка, а следом исчезли и «надгробные шпильки».

За зданием универмага виден так называемый дом профессуры, построенный в 1932 году, — стиль конструктивизм, из украшений только водосточные трубы. А ведь у Ведянина были планы реконструировать фасад этого дома. Не случилось — так и стоит неоштукатуренным, разве что расцветку меняет. А может, и к лучшему — история как-никак.

«На первом этаже универмага будет производиться торговля гастрономическими и бакалейными товарами» — наверняка так и было до 1954 года, пока через дорогу не построили жилой дом с гастрономом на первом этаже. Кроме него, на фотографии видны еще три дома. Один за автобусом на перекрестке улиц Карла Маркса и Володарского (Композиторов Воробьевых) — он построен еще в XIX веке, два других (№ 26 по Карла Маркса и его брат-близнец № 1 по бульвару Ефремова) построены в конце 1920-х годов. Тот, который по бульвару, почти не изменился, и даже верхние его этажи продолжают оставаться жилыми, а вот тот, что слева на фотографии, сегодня не узнать.

С самого начала дом был просто оштукатурен с фасада, но соседство с «архитектурными излишествами» нового дома было не в его пользу, поэтому предпринимались попытки хоть как-нибудь украсить фасад, но тщетно. Все разрешилось само собой — после затопления старой части города в нем разместились конторы, которые остались без «места жительства», и с тех пор здание арендуют различные организации при «попустительстве» которых был надстроен четвертый этаж и сам дом изменился до неузнаваемости.

Эта часть улицы была заасфальтирована только в 1939 году, ширина ее с тех пор не менялась, и транспорту становилось тесно. Но это было делом времени — газета писала в те дни: «Продолжается реконструкция улицы Карла Маркса и плановая пересадка многолетних лип. За счет ликвидации газонов расширяются тротуары и проезжая часть улицы».

Так вот, оказывается, каково назначение этих ограждений у дороги на обеих фотографиях — газоны. И ведь действительно траву вдоль улицы сегодня можно увидеть только выше площади Республики, но там и сама улица уже проектировалась с учетом развития транспорта.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова