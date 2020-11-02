В республике впервые отметили День отца, учрежденный в этом году Указом Главы Чувашии

«Слово «отец» является очень дорогим и значимым для каждого. Отец ассоциируется с семьей, с надежностью, с защитой. Для закрепления статуса отца мы и учредили этот день», — сказал Олег Николаев на открытии мероприятия в Чувашском госуниверситете, где прошло чествование отцов.

Нельзя сказать, что до этого в республике не уделяли внимание роли мужчин в семье, скорее, наоборот: с 2013 года успешно работает Совет отцов Чувашии. Эта организация выросла в недрах Союза женщин, и в 2017 году «отпочковалась», став самостоятельной.

Председатель правления Совета отцов Чувашии Алексей Мурыгин напомнил об этом собравшимся на празднике: «Для нас очень важно, что мы сегодня отмечаем День отца как официальный праздник. Совет отцов был организован благодаря женщинам в 2013 году как обособленная структура при Союзе женщин Чувашии. За что хочу поблагодарить Союз женщин, поскольку без женщин, наверное, никак. Наша цель — поднятие статуса и роли отца в семье, а следовательно, и укрепление семейных ценностей».

Председатель правления Союза женщин Чувашии Наталья Николаева также уверена в необходимости такого праздника: «Помимо того, что я сама мама, я еще являюсь дочерью. Я хорошо понимаю функцию отца, понимаю, как на самом деле это важно, когда ты растешь, и за тобой наблюдает очень близкий тебе человек».

Совет отцов Чувашии участвует в реализации социально-значимых проектов самой разной направленности: экологической, патриотической, просветительской. Мужчины из районов и городов республики, которые ответственно относятся к воспитанию своих детей, были приглашены в Чебоксары. В торжественной обстановке им вручили награды и благодарности за значительный вклад в создание и развитие отцовского движения.