4 ноября — День народного единства

Уважаемые жители Чувашии! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с Днем народного единства!

События, которыми этот праздник вдохновлен, уходят на четыре столетия вглубь российской истории, напоминают нам о победе народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Тогда наши предки, объединившись, оставив сословные, национальные и религиозные различия, осознав себя единым народом, преодолели Смутное время, сохранили независимость страны, ее культурную и духовную самобытность. Для каждого из нас — это день исторической памяти и уважения, вековым традициям, единения народа во имя Отечества.

Наша республика всегда славилась сильными традициями добрососедства и дружбы народов всех, кто обустраивал эту землю, вносил и продолжает вносить достойный вклад в сохранение и укрепление единства многонациональной России. Убеждены, что только в единстве и согласии мы сумеем сохранить прошлые достижения и справиться с новыми задачами развития. От души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов в работе во имя добра, мира и согласия, во имя будущего нашей Родины!

С уважением депутаты Государственной Думы Анатолий Аксаков и Игорь Моляков.

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с праздником — Днем народного единства!

Наше Российское государство с первых же столетий своего образования и развития было, есть и будет многонациональной и многоконфесcиональной страной. Благодаря мудрой и взвешенной политике ее правителей народы, проживающие в ней, всегда стремились к дружбе и согласию, сохраняя свой язык, самобытную культуру и религиозные верования. И это их сплачивало, объединяло, они с гордостью называли себя россиянами. Вот почему в трудные периоды как истинные патриоты они вставали на защиту Отечества и побеждали всех врагов-агрессоров. Ярким примером тому является историческая Победа нашей Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 75-летие которой мы отмечаем в этом году.

А в мирное время россияне самоотверженным трудом преодолевали послевоенную разруху, продолжали развивать экономику и социальную сферу, крепили оборонную мощь родной Отчизны. И ныне вместе, в едином строю, мы делаем все необходимое для сегодняшней и завтрашней достойной жизни, для возвеличивания любимого Отечества — России.

От души желаю вам новых успехов в этом общенародном деле, крепкого здоровья, счастья и благополучия, твердой уверенности в завтрашнем дне.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Н.В. Малов.