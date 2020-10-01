Из Чебоксар до Казани и Нижнего Новгорода можно будет добраться водным транспортом

Об этом и о планах приобрести в собственность республики нескольких судов типа «Валдай-45Р» на состоявшейся в четверг встрече с приволжским транспортным прокурором Дмитрием Коношем рассказал Глава Чувашии Олег Николаев. «Нас поддержал председатель Правительства России Михаил Мишустин, и мы сейчас находимся на стадии организационных мероприятий по приобретению нескольких судов типа «Валдай», чтобы обеспечивать перевозки по реке, в том числе межрегиональные, — сообщил он. — Планируется, прежде всего, запустить маршрут «Чебоксары — Казань», возможно «Чебоксары — Нижний Новгород». Обсудили на встрече и реконструкцию Чебоксарского аэропорта. «Планируем завершить работы в следующем году, — проинформировал Глава Чувашии. — Все решения, которые для этого необходимы от правительства Чувашии и руководства муниципального образования, приняты. Задержек и препятствий не должно быть».
Опубликовано: 29 октября 2020 г.
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