Перевозчикам на маршрутах «Чебоксары — Новочебоксарск» поставили ультиматум

Давняя проблема пассажирских перевозок между Новочебоксарском и Чебоксарами обострилась в августе, когда после перехода на второй, а затем и на третий этапы снятия ограничений из-за коронавируса люди снова вышли на работу. А с сентября на учебу в чебоксарские вузы и колледжи стали ездить еще и студенты. Говорят, что добраться на автобусе до Чебоксар в часы пик утром теперь целое приключение для новочебоксарцев.

Автобусы «под завязку»

Благо, если ты работаешь в новоюжном районе столицы, доехать туда из города-спутника, по словам пассажиров, все же немного проще, чем в северо-западный или юго-западный районы. К тому же проблемы с тем, как добраться до Чебоксар, возникают в основном у тех людей, кто живет на выезде из Новочебоксарска. С утра к остановкам подъезжают уже переполненные маршрутки, большая удача, если удастся втиснуться даже в автобус средней вместимости. Конечно, тут и речи не идет о соблюдении социальной дистанции. Порой набитый «под завязку» транспорт даже не останавливается.

Некоторые предусмотрительные граждане, чтобы только сесть на автобус, на городском транспорте проезжают несколько остановок назад. Те же, кто спешит поскорее добраться до мест работы и учебы, не дожидаясь транспорта, садятся на попутные машины. В редких случаях попутки подвозят бесплатно, чаще частники берут такую же плату, как на автобусах — 25-26 рублей с пассажира. Как правило, желающих сразу несколько. Никто не знает, здоров ли при этом водитель, проводит ли он санитарную обработку салона.

— Шансов подхватить коронавирус в попутках не меньше, чем в переполненном автобусе, который, кстати, все же обрабатывается дезинфицирующими средствами, а водители каждое утро проходят предрейсовый медосмотр, — сравнивал на недавнем брифинге министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Осипов. Он собрал журналистов, чтобы подробнее рассказать о том, как будет решаться «больной» вопрос с пассажирскими перевозками между двумя городами. Напомним, еще в понедельник на планерке в Доме правительства Глава Чувашии Олег Николаев поручил Минтрансу республики в кратчайшие сроки представить варианты решения проблемы.

Транспорта не хватает

Тема не нова, согласился с журналистами руководитель Минтранса. Уже не первый год проблема периодически обостряется, как, например, в этом году. Дефицит транспорта министр объяснил тем, что на фоне пандемии сначала резко упал пассажиропоток, у перевозчиков возникли финансовые трудности, чтобы их решить, пришлось сократить количество автобусов на маршрутах. Согласно конкурсной документации на семи маршрутах, обслуживающих направление «Чебоксары — Новочебоксарск», должны курсировать 185 автобусов, а на деле, как выяснили специалисты ведомства, в рейс выходят не более 120-130.

Перевозчики ссылаются на нехватку водителей, которые из-за низкой зарплаты не хотят работать на межмуниципальном транспорте, и пеняют на низкие тарифы, которые давно не пересматривались. В ведомстве уточнили, что последнее повышение было не так уж и давно — в 2018 году. На вопрос, ждать ли нового повышения в связи с создавшейся ситуацией, министр ответил, что на межмуниципальные маршруты устанавливаются нерегулируемые тарифы и, по сути, Минтранс или служба по тарифам на них влиять не может, перевозчики должны согласовывать их с УФАС.

Форс-мажорные меры

— Мы пригласили перевозчиков обсудить проблему, — уведомил Владимир Осипов. — Дали понять, что если они, начиная со следующего понедельника, то есть со 2 ноября, не предоставят необходимое количество автобусов — 185 транспортных единиц на семи маршрутах, то Минтранс как куратор данного вопроса будет принимать форс-мажорные меры.

Что это за меры? Во-первых, если перевозчики не выполнят свои обязательства, Минтранс начнет отзывать выданные им свидетельства на осуществление перевозок через суд, хотя процедура не самая простая и быстрая. Во-вторых, будет рассмотрен вопрос о введении временного дополнительного маршрута. Схема по нему еще не утверждена, но ведомство планирует на своем сайте провести онлайн-опрос граждан, чтобы понять, какой маршрут наиболее востребован. Количество подвижного состава, предположительно, большого класса (вместимостью 78 человек) будет не более 15 единиц.

ОТДЕЛЬНЫЙ ВОПРОС Судьба 100-го троллейбуса под вопросом «Почему бы не возобновить между Чебоксарами и Новочебоксарском работу «безрогого» троллейбуса?» — прозвучал вопрос на брифинге.

«На сегодня решение по возобновлению 100-го маршрута пока не принято. Нужно еще понять, насколько он будет востребован, — ответил руководитель Минтранса Владимир Осипов. — На днях ждем новые троллейбусы из Уфы. 100-й же маршрут пока не согласован и вопрос по его восстановлению не рассматривается. В любом случае, вопрос должен выноситься на общественное обсуждение. А последнее слово будет за муниципалитетами: если в Чебоксарах и Новочебоксарске примут такое решение, то маршрут будет восстановлен».

— Уверен, что перевозчики нас все-таки услышали, и дефицит транспорта в указанные сроки будет ликвидирован, — выразил надежду Владимир Осипов. — В любом случае мы проконтролируем. На следующей неделе направим мобильную бригаду, которая подсчитает, какое количество автобусов вышло в рейс.

Как уже сообщала «Советская Чувашия», в планах министерства объявить конкурс по четырем маршрутам из семи имеющихся. Одно из основных требований к перевозчикам — предоставить на маршруты под номерами 101с, 220, 234, 270 автобусы среднего класса. Правда, результаты перехода на более вместительный транспорт люди смогут ощутить не раньше марта следующего года. По словам министра, от момента объявления конкурса до выхода автобусов на маршрут пройдет не менее 180 дней. На сегодня по направлению «Чебоксары — Новочебоксарск» курсирует лишь с десяток автобусов среднего класса. Остальные же три маршрута останутся со своим прежним транспортом, в большинстве своем это микроавтобусы.

— Почему проблема не решалась раньше? — спросили в конце встречи журналисты.

— Сказать, что мы ничего не делали, некорректно, — возразил Владимир Осипов. — Были многочисленные рейды, проводился мониторинг. Неоднократно делались письменные предписания перевозчикам, но они не реагировали. Сегодня, можно сказать, добрались до момента, когда нужно принимать решительные меры.

Фото из архива газеты «Грани»

Примерно через полгода 220-е маршрутки обещают заменить на автобусы среднего класса. На более вместительный транспорт также планируют перевести маршруты 101с, 234 и 270.