В школах прошли тематические недели, посвященные Сурскому и Казанскому рубежам

«Строили такие же подростки, наши ровесники»

На рисунках в тетрадях первоклашек ярко-желтое солнце и разноцветные бабочки соседствуют с танками, самолетами, пушками. На этом необычном уроке музыки младшеклассники чебоксарской школы № 65 говорили о героическом прошлом маленькой, словно сердце на карте Родины, республики — вспоминали строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. «Ребята, что во время войны останавливало фашистские танки?» «Катюша», ров», — дружно ответили учителю мальчишки и девчонки и хором запели знаменитую песню.

В преддверии годовщины начала строительства линии обороны на территории Чувашии, 28 октября 1941 года, в чебоксарских школах прошли недели, посвященные трудовому подвигу чувашского народа в годы войны. Завершилась череда занятий, конкурсов рисунков и макетов тематическим днем в школе № 65. Здесь во всех классах провели уроки в память об участниках грандиозной стройки.

…В 5-м «В» ребята серьезны и сосредоточенны — урок Мужества ведет помощник военного комиссара Чувашии Вячеслав Илюткин. Исторические факты и рассказы о тяжелейших условиях, в которых трудились жители республики, — никто из ребят не остался равнодушным. «Интересно было узнать, что люди в Чувашии во время войны работали не только на заводах и предприятиях, но и на строительстве оборонительных сооружений. Больше всего меня поразило, что землю приходилось отогревать кострами, чтобы ее легче было копать», — поделился впечатлениями пятиклассник Миша Лаптев. А его одноклассник Боря Ефимов рассказал, что его бабушка Валентина Горшкова, которую он никогда не видел, была непосредственной участницей тех событий. «Я горжусь моей бабушкой», — сказал школьник.

На уроке биологии десятиклассники проводили эксперименты — исследовали почву с территории строительства оборонительных сооружений. В характерных для Чувашии типах почв — подзолистой, дерновой, бурой лесной и черноземе — определяли кислотность, состав, физические свойства, наличие микроорганизмов. «Вместо лопаты, которой работали труженики Сурского рубежа, в наших руках сегодня лабораторные приборы и микроскопы, но каждый из ребят, наверное, представил себя на месте участников тех давних событий», — отметила учитель биологии Галина Мох.

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА, представитель Чебоксарского городского отделения Союза женщин Чувашии: «Видно, что ребята вовлечены в изучение истории Великой Отечественной войны и нашей республики. Если со старшими классами применяется одна форма работы, то с младшеклассниками главное — поймать эмоции».

На уроке истории в другом десятом классе школьники вместе с учителем Леонидом Харитоновым восстанавливали хронологию событий суровой зимы 1941-1942 годов и проводили параллели с днем сегодняшним. «Что можно считать подвигом в наши дни?» — поинтересовался учитель у старшеклассников. На уроке на карте Чувашии школьники отметили места, где проходили оборонительные рубежи, а на дом получили задание спроектировать макет памятника или стелы строителям и придумать свой вариант туристического маршрута по местам Сурского и Казанского оборонительных рубежей. «В строительстве линий обороны участвовали примерно столько же людей, сколько призвали из Чувашии на фронт, — рассказал о почерпнутых на уроке сведениях десятиклассник Радмир Янгиров, который увлекается темой Сурского рубежа. — Люди работали от рассвета до заката, в мороз. Особенно поражает, что строились окопы руками детей, подростков — наших ровесников. Это настоящий героизм».

Фото Максима Васильева

На тематических уроках школьники узнали, где проходили линии обороны, сколько людей их возводили и каких усилий это стоило.