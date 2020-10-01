На физкультурно-оздоровительные услуги планируется ввести вычет по НДФЛ

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности рассмотрела поправки о налоговом вычете по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги. Для граждан, которые занимаются физкультурой и спортом, могут ввести вычет по налогу на доходы физических лиц.

Изменения в Налоговый кодекс по поручению Президента России подготовил Минфин страны. Предполагается, что вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги пополнит линейку социальных налоговых вычетов. Они предоставляются тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, оплачивает учебу, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, занимается благотворительностью. Вычет позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. По сути, он представляет собой форму участия государства в софинансировании социально значимых расходов граждан.

«Оздоровительный» налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ, сообщает «Российская газета». Максимальный размер вычета может составить 15,6 тысячи рублей (13% от максимальной суммы в 120 тысяч рублей). Перечень организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, сформирует Минспорт России. После доработки законопроект будет внесен в Государственную Думу.

ОКСАНА ВЕРБИНА,

руководитель республиканской федерации фитнес-аэробики, член Общественной палаты Чувашии: — Я считаю, это замечательная инициатива. Стремление людей заниматься спортом, держать себя в форме надо поощрять, в том числе и финансово. И если поправки вступят в силу, еще больше жителей России и нашей республики приобщатся к здоровому образу жизни. В Чувашии, хочу напомнить, тоже создаются все условия для того, чтобы люди могли активно заниматься физкультурой и спортом. Недавно Глава республики Олег Николаев подписал указ о дополнительных мерах по привлечению граждан старшего поколения к активному спортивному образу жизни. Благодаря этому указу пенсионеры, ценящие здоровый образ жизни (а таких у нас очень и очень много), могут бесплатно посещать групповые занятия по различным видам спорта. Особенно это важно сейчас. Не зря говорят «движение — это жизнь»: физические упражнения укрепляют здоровье, повышают иммунитет, помогают противостоять простудам и инфекционным заболеваниям. При условии, конечно, что спортом и физкультурой люди занимаются с соблюдением необходимых на сегодняшний день санитарных норм и правил.