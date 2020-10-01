Названы самые популярные имена новорожденных в Чувашии

Матвей и Анна — такими именами у нас чаще всего в последнее время называли родители своих малышей.

Об этом рассказала Государственная служба Чувашии по делам юстиции. Матвеями назвали 192 новорожденных, Аннами — 225. Среди популярных имен для мальчиков также были Роман, Александр, Егор, Артём и Михаил, для девочек — Виктория, Мария, София, Ева и Дарья. А мамы и папы троих младенцев решили отличиться и дали своим детям необычные имена. Так, один новорожденный стал Велимиром, еще две малютки получили имена Дея-Мария и Анжелика-Диана.

Всего же по подсчетам Госслужбы с первого января этого года до конца прошлой недели на территории республики родилось 4689 мальчиков и 4445 девочек. В том числе за девять месяцев этого года на свет появились 152 двойни и три тройни.