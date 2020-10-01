Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Чувашии стабильная

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская сообщила на очередном заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

«С сегодняшнего дня Роспотребнадзор анализирует ситуацию в субъектах по относительному показателю ежесуточно на 100 тысяч населения. В Чувашской Республике показатель составляет 4,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель равен 10,93. В целом мы считаем, что ситуация стабильная, хотя и наметился рост, и мы не должны успокаиваться», — сказала она участникам совещания.

За последнюю неделю в октября было зафиксировано 272 новых случаев коронавируса, а это на 20% больше, чем за предыдущую неделю. Причем специалисты отмечают, что снизилось количество тех, кто переносит заболевание бессимптомно, и выросло число тех, у кого коронавирусная инфекция протекает в легкой форме.

Отметим, что по данным республиканского Минздрава по состоянию на 22 октября новая коронавирусная инфекция подтверждена у 9 384 жителей, из которых 613 несовершеннолетние.

Опубликовано: 23 октября 2020 г.


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