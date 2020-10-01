25 октября — День работника таможенной службы

Уважаемые сотрудники и ветераны таможенной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы обеспечиваете экономическую безопасность, защищаете национальные интересы, здоровье и жизнь людей. Это требует огромных усилий и хорошей профессиональной подготовки.

Сотрудники республиканской таможни проявляют в своей работе лучшие деловые качества – бескомпромиссность, честность, безукоризненное следование профессиональному долгу.

Особые слова поздравлений – ветеранам ведомства, которые заложили прочные основы для формирования современной таможенной службы.

Желаю всем вам крепкого здоровья, праздничного настроения, новых успехов и достижений в службе на благо России!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев