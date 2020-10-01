25 октября – день отца

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Глава Чувашской Республики

«Дорогие жители Чувашии! От всей души поздравляю с Днем отца! Этот день призван подчеркнуть роль отца в воспитании детей, формировании крепкой и счастливой семьи. В этом году мы его празднуем впервые. Настоящий мужчина — это не только защитник Родины, настоящий мужчина заботится о своих близких, своим поведением показывает пример бережного отношения к женщине, с любовью и ответственностью воспитывает дочерей, сыновей. Заботливый и любящий отец — это опора и надежная защита, он поддерживает в трудную минуту, оберегает и помогает. Хочу пожелать всем жителям республики, познавшим радость отцовства, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!»