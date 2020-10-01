На Красной площади сажают деревья и готовятся к Новому году

Около 300 деревьев и 5 тыс. кустарников планируют высадить на Красной площади столицы республики. Как сообщает администрация Чебоксар, на днях работники подрядной организации приступили к посадке тех растений, что лучше всего приживаются осенью. По проекту озеленения площади, предложенному ведущими дендрологами страны, «сердце» столицы украсят липа, ива, дуб, барбарис, гортензия, белая сирень и другие насаждения. Появятся на площади и хвойные деревья, и многолетние цветы, но их высадят в следующем году весной. А пока Красная площадь сразу же после осенних посадок начнет готовиться к Новому году. Кстати, выбрать «праздничные наряды» и виды зимних забав предложено горожанам на портале «Открытый город». Результаты голосования учтут в оргкомитете по организации зимнего отдыха в Чебоксарах.