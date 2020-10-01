Водитель-дальнобойщик из Белоруссии встретил в Чувашии лучших инспекторов ДПС

Водителя застрявшей на дороге белорусской фуры «заправили» не только горючим, но и положительными эмоциями…

Утром экипаж отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД республики заметил на маршруте патрулирования небольшую «пробку» возле поселка Кугеси в Чебоксарском районе. Подъехав к замершей прямо на дороге фуре, инспекторы спросили у водителя, в чем дело. Оказалось, у жителя Белоруссии по дороге домой неожиданно кончилась солярка — не рассчитал с топливом.

Полицейские довезли мужчину до ближайшей АЗС и обратно, помогли с заправкой фуры. Растроганный шофер сказал, что встретил лучших инспекторов ДПС в России.

Дмитрий из Белоруссии был растроган неожиданной помощью инспекторов ОСБ ДПС Артура Филимонова (на снимке он слева) и Константина Павлова, сделавшего это фото на память.