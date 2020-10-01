Дома достроят. Вопрос – когда?

На следующий же день после встречи с дольщиками ООО «СЗ «Лидер», организованной региональным Минстроем (о ней «СЧ» подробно рассказала в предыдущем номере), Глава Чувашии Олег Николаев провел рабочее совещание по проблемным вопросам долевого строительства.

Напомним, на встрече с чебоксарцами, вложившими свои деньги в строительство домов в микрорайоне «Кувшинка» и жилищном комплексе «Гагарин», обсуждалось возможное банкротство застройщика ООО «СЗ «Лидер» из-за его финансовых проблем. В случае такого исхода проблемами дольщиков займется федеральный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Пострадавшим дольщикам показали «дорожную карту», в которой было прописано, когда будут достроены дома и люди получат свои квартиры.

Четкий план действий Олег Николаев поручил проработать и по другим «недостроям», в числе которых дома застройщиков «Кратон Строй», «Алза», «Победа» и другие. Отметим, по данным Минстроя Чувашии, всего в Едином реестре числятся 13 проблемных объектов.

«Наша с вами задача, используя предоставленные законом возможности, максимально сократить сроки достройки тех объектов, которые на сегодня имеются, чтобы люди быстрее получили свои квартиры. По каждому объекту должен быть выработан конкретный план действий. Прошу ежемесячно мне представлять информацию, которая складывается в динамике по тому или иному объекту», — обратился Олег Николаев к министру строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александру Героеву и руководителю республиканского Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Владимиру Константинову.

По словам Главы региона, работа по каждому проблемному объекту идет отдельно. Застройщики ООО «Победа», «Кратон Строй» и «Алза» уже прошли процедуру согласования с Фондом по защите прав дольщиков. Документы на стадии согласования для выделения финансовых средств. Ожидается, что дома «Победы» и «Кратон Строя» будут сданы во втором квартале следующего года, в то же время начнется строительство по объектам «Алзы».

Говорили и о недостаточной осведомленности дольщиков о мерах, предпринимаемых правительством по решению их проблем. Владимир Константинов пообещал, что разъяснительная работа с жителями Чувашии будет вестись активнее, к ней привлекут все информационные площадки и ресурсы.